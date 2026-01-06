Mapa | Dónde queda Puerto Patriada, el paraíso de la Patagonia que sufre hoy los incendios forestales

Puerto Patriada no es solo un paraje turístico; es el corazón de la Reserva Forestal de Uso Múltiple Lago Epuyén, en el departamento Cushamen (Chubut). Situado sobre la margen norte del espejo de agua y a unos 14 kilómetros de El Hoyo, es uno de los puntos más concurridos de la Comarca Andina durante el verano. Sin embargo, su belleza natural hoy se convierte en un desafío extremo para el combate del fuego.

Este punto se ubica en el extremo norte del Lago Epuyén, dentro del departamento Cushamen, en el noroeste de Chubut. Es un punto estratégico de la Comarca Andina del Paralelo 42, situado a la sombra del Cerro Pirque.

Cómo llegar a Puerto Patriada (y estado de accesos)

El acceso principal se encuentra a la altura de la localidad de El Hoyo. Desde allí, se toma un desvío señalizado hacia el oeste. Son aproximadamente 14 kilómetros por una ruta de ripio consolidado que serpentea entre bosques nativos y zonas de chacras hasta llegar a la orilla del lago.

El paraje se encuentra a unos 18 km de El Bolsón (Río Negro), lo que facilita el desplazamiento de refuerzos entre ambas provincias.

Debido a que el incendio permanece activo y sin control, las autoridades han establecido un protocolo riguroso para despejar las vías de acceso. El objetivo es evitar que vehículos particulares obstaculicen el paso de las autobombas y camiones de transporte de personal.

El acceso al balneario y las áreas recreativas permanece cerrado por tiempo indeterminado. Se solicita a la comunidad no circular por la zona de influencia para permitir el libre movimiento de las camionetas del SPLIF y Bomberos. Los equipos técnicos advierten que el comportamiento inusual del fuego puede generar cortes de visibilidad repentinos en el camino de ripio que conecta con la Ruta 40.