El dramático testimonio de una familia que perdió todo en el incendio de Puerto Patriada

«¡Yeika!, ¡Yeika!». Los gritos de Rocío Brizuela se escuchan a lo lejos en el predio camino a Puerto Patriada. Sucede que una de sus perras no aparece desde que tuvieron que abandonar su casa ayer por la tarde, ante el avance de las llamas.

Trataron de resistir hasta el final, pero Rocío y su pareja priorizaron su seguridad y la de su madre, una mujer de 67 años que transita un cáncer de mama y padece una discapacidad visual. Abandonaron el predio de la comunidad mapuche Lorenzo Pulgar Huentuquidel alrededor de las 18 y no pudieron regresar hasta hoy, a las 8. El fuego había arrasado la casa de material y varios animales.

La casa de Rocío Brizuela en Puerto Patriada. Foto: gentileza

El incendio forestal se desató en la zona de Puerto Patriada, en la jurisdicción de El Hoyo, ayer a las 14.30. Se originó en el sector conocido como «Primera Cantera» y se extendió rápidamente con las altas temperaturas, el impacto de la sequía y los fuertes vientos.

Unas 700 personas, entre pobladores y turistas, debieron ser evacuados de ese rincón turístico que tiene solo un ingreso. Se quemaron diez casas y cuatro vehículos.

Los trabajos continuaron hoy con 230 brigadistas abocadas al combate del incendio y seis medios aéreos.

El incendio en Puerto Patriada se desató el lunes por la tarde. Foto: gentileza

«Ayer estábamos trabajando en el lago donde no hay señal. Cuando volvíamos a casa, nos sorprendió una columna de humo. Llegamos, cargamos la camioneta y salimos con mi mamá y los animales que alcanzamos a cargar», relató con tristeza Rocío.

En ese momento, había fuertes ráfagas de viento que complejizaban aun más el incendio. «En casa no tenemos agua. Hay un mallín pero no provee de agua suficiente para que pudiéramos defendernos del fuego«, dijo y agregó que solo atinaron a agarrar algo de ropa y «algunos papeles -por la situación de su madre-«.

Una vez que la mujer mayor estuvo a salvo en la escuela donde permanecían el resto de los evacuados, la idea de la pareja era regresar al lugar, pero no les permitieron el ingreso.

Al regresar esta mañana, se encontraron con que solo quedaba en pie el galpón donde ahora planean quedarse. «Dos caballitos murieron calcinados y me falta un perro. Estoy llamándolo con la esperanza de que vuelva», lamentó.

Rocío aseguró que aun no se conocen las causas del incendio. «Muchos dicen que se originó por un transformador que empezó a hacer chispas. Hay muchos otros vecinos que también perdieron sus casas. Serían unas diez hasta el momento».

Aclaró que por la condición de su madre, intentarán adaptar el galpón. «Acá están sus cosas. Obviamente, será volver a empezar. Nos hace falta todo lo concerniente al agua, como tanques, mangueras y bombas-, nylon, chapas y un generador. Lo cierto es que el incendio sigue heavy con tanto calor y viento. De hecho, pedí a los bomberos que me ayuden a enfriar porque hay varios foquitos todavía«, expresó.

La evacuación de un camping

«Estamos agotados. Pasamos toda la noche combatiendo el incendio. El fuego no llegó a entrar al complejo, pero lo rodeó«, reconoció Francisco Ríos, del Camping Punto Puerto Patriada. Anoche, una vez que los 30 turistas que pernoctaban en esos dormis fueron evacuados, los administradores del complejo se dispusieron a mojar ese sector con una motobomba para impedir el avance de las llamas.

«Nos enteramos del incendio gracias a un huésped que alertó sobre una nube de humo negro que se veía a lo lejos. De inmediato, volé el dron y ahí pudimos comprobar el fuego estaba cerca y lo malo es que había mucho viento«, relató.

Pese a que ese complejo tiene solo un ingreso, los turistas, reconoció Francisco, estaban tranquilos. «Nosotros lamentablemente ya estamos acostumbrados a estas situaciones. No se si habrá sido intencional o un accidente, pero sea lo que sea, te genera mucha impotencia», concluyó.