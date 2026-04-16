Indignación en Centenario: vandalizaron el cartel de Micaela Blanco, la joven que fue chocada dos veces en Neuquén

El cartel de Estrellas Amarillas que recuerda a Micaela Blanco, la joven que fue atropellada en noviembre de 2024, fue dañado en Centenario y causó indignación en la organización. Desde el espacio enfatizaron que se trata de un recordatorio en un lugar donde “se perdió una vida” en un hecho evitable y con una causa judicial en curso.

“Se daña a la familia que con todo el dolor ha realizado este cartel en memoria de su ser querido”, expresaron en el comunicado difundido en redes.

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La agrupación intervino en el lugar para reparar los daños ocasiones y pidió a la comunidad intervenir ante estos casos. “Apelamos la sociedad a preservar y denunciar si observan que lo están vandalizando”, indicaron.

Micaela Blanco fue atropellada en la ruta interprovincial que une Centenario y Cinco Saltos.

El hecho que se recuerda ocurrió el sábado 9 de noviembre de 2024. Micaela Blanco circulaba en bicicleta por la ruta que conecta Centenario con Cinco Saltos cuando fue atropellada cerca de las 6.

Luego, durante el traslado en ambulancia hacia el hospital Castro Rendón, el vehículo sanitario fue impactado por una Nissan Frontier en la esquina de Avenida Argentina y Leloir, en Neuquén capital.

El caso de Micaela Blanco ocurrió en noviembre de 2024 y sigue en proceso judicial.

La joven, oriunda de Corrientes, murió horas después como consecuencia de las múltiples lesiones sufridas en ambos episodios. Había llegado con signos vitales al nosocomio, pero perdió la vida más tarde. El caso generó repercusión en la región y derivó en una causa judicial.

El conductor que la atropelló en Centenario, de 41 años al momento del hecho, fue imputado por homicidio culposo agravado. La acusación incluyó un nivel de alcoholemia de 1,77 gramos por litro de alcohol en sangre y la fuga posterior al hecho. Desde Estrellas Amarillas pidieron respetar el proceso judicial que atraviesa la familia de la víctima.