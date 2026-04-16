Video | Se filmó a casi 200 km/h en una ruta de Buenos Aires y lo subió a redes: piden fuertes multas

Un conductor de 25 años fue identificado en una ruta de la provincia de Buenos Aires tras difundir en redes sociales videos en los que se lo ve circular a casi 200 km/h. Las imágenes muestran maniobras riesgosas en un tramo donde aparece señalizada la salida hacia la localidad de Olivera, ubicada a unos 18 kilómetros de Luján.

Según informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el joven publicó los registros en sus propias cuentas. En los videos se observa que conducía con una sola mano mientras realizaba adelantamientos por la derecha. «Ahora me ves, ahora no me ves», se burló en el registro.

El video viral que expuso maniobras peligrosas y conducción temeraria

También, en otro video aseguraron que se lo ve descender de la camioneta en movimiento. Además, el organismo resaltó que durante el verano el mismo conductor fue captado realizando maniobras peligrosas en una playa.

La ANSV consideró que las conductas son incompatibles con la seguridad vial y solicitó la inhabilitación de la Licencia Nacional de Conducir ante la jurisdicción que la emitió.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial pidió sanciones tras identificar al conductor de 25 años.

El pedido se basa en la normativa vigente que habilita la suspensión preventiva cuando se detecta ineptitud psicofísica. El objetivo es evitar riesgos tanto para el conductor como para terceros.

Qué dice la normativa sobre inhabilitación de licencias por conducción riesgosa

Desde el organismo explicaron que, en estos casos, la persona debe ser notificada. Luego debe someterse a una reevaluación mediante exámenes que determinen si está en condiciones de conducir.

El caso quedó bajo análisis de las autoridades correspondientes, que deberán definir la eventual inhabilitación y las sanciones previstas por la legislación vigente.