Indignación: su vuelo no aterrizó en Neuquén y quedaron varados a cientos de kilómetros de casa

En primera persona, pasajeras de un vuelo de «Jetsmart» contaron el calvario que vivieron hace unos días cuando quedaron varadas y sin respuestas por parte de la aerolínea que contrataron para viajar. Oriundas de Roca y Buenos Aires, las jóvenes fueron parte de una situación que perjudicó a cientos de personas de toda la región.

El domingo 18 de junio, justo el Día del Padre, un avión de la empresa que partió desde Aeroparque (Buenos Aires) con destino a Neuquén, terminó aterrizando en Bariloche por inclemencias climáticas. Pese a los compromisos, los pasajeros denunciaron que no se les garantizó el retorno a su destino inicial por lo que muchos quedaron varados a cientos de kilómetros de sus casas.

«Como no se podía aterrizar porque había mucha neblina, la empresa decidió llevarnos hasta Bariloche, nos dijeron que desde el aeropuerto de Bariloche, nos llevaban de regreso a Neuquén pero eso nunca sucedió. Quedamos muchos pasajeros varados en el aeropuerto de Bariloche y no se reconoció nada», denunció Gloria, una joven de Roca quien viajó por cuestiones laborales.

Hubo pasajeros que tuvieron que pasar la noche en la terminal, contratar hoteles con sus propios fondos, aún con la presión de tener que volver a trabajar o a sus responsabilidades. Familias enteras, personas mayores, niños con discapacidades, sin un lugar adonde ir. Solo algunos afortunados pudieron conseguir pasajes para ese mismo día y volver a sus ciudades de origen.

Eran cientos de pasajeros de distintos puntos del país, pero sobre todo de Buenos Aires y del Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Inclusive, algunos solo habían viajado por el día.

Ese mismo domingo, se manifestaron en el aeropuerto para reclamar y terminó interviniendo la policía. Lo cierto es que, según los testimonios, terminaron autogestionándose el regreso a casa, que en algunos casos les llevó días por la alta demanda de pasajes en el finde largo.

Carla, una joven de Buenos Aires también contó su testimonio a RIO NEGRO. «Más o menos media hora antes de llegar (a Neuquén) nos avisó el piloto que no podía aterrizar en Neuquén porque había poca visibilidad. Dio vueltas media hora en el aire, hasta que nos avisó que no podía y que iba a aterrizar en Bariloche, hasta que le den orden para llevarnos a Neuquén», relató la mujer.

La empresa se lavó las manos y nos dijeron que lo único que podían hacer era volver a Aeroparque y reprogramar el vuelo para dentro de cinco días más» Gloria, pasajera damnificada

Pasajeros varados: «No se hicieron cargo de nada»

Los bajaron en Bariloche, pero pese a los reclamos les informaron que no los iban a llevar a Neuquén debido a que «el vuelo tenía que volver a Buenos Aires», rercordó. «El que quería, podía volver a Buenos Aires y el que no, el que se quería ir a Neuquén, que tenía que irse por sus propios medios».

«Estuvimos un montón de tiempo reclamando, no nos hacían caso, se nos reían en la cara y no nos dieron ninguna solución (…) nos dejaron así tirados» Carla, pasajera damnificada de Buenos Aires

«La empresa no se hizo cargo de nada, hubo una manifestación en el aeropuerto, fue la policía, se puso todo bien violento», relató Gloria.

Por su parte, con ayuda de su familia, pudo pagarse la estadía en un alojamiento por esa noche y además, tuvo que pagar el pasaje de regreso a Roca en colectivo para el día siguiente.

La polémica también se desató porque algunos pasajeros comentaron que otras aerolíneas si habían aterrizado ese día y por esas horas. «Sí se podía aterrizar en Neuquén porque ya estaba todo despejado», lanzó una de las jóvenes.

Pasajeros varados: qué dijo la empresa

RIO NEGRO consultó oficialmente a la empresa Jetsmart sobre esta situación denunciada, e institucionalmente dieron su descargo. «Las condiciones climáticas del domingo 18 de junio afectaron de manera general a los vuelos de las distintas compañías áereas programados para ese día», iniciaron.

En particular, el vuelo afectado fue «WJ 3448» programado a las 7 am desde Aeroparque Jorge Newbery y con hora estimada de llegada a las 8:58 am al aeropuerto Presidente Perón de la ciudad de Neuquén, pero «no pudo aterrizar tal como estaba previsto debido a las malas condiciones climáticas», aseguraron.

«La aerolínea debió aterrizar en el aeropuerto de Bariloche, señalado en el plan de vuelo como terminal alternativa, ya que no estaban dados los mínimos operativos para poder volver a Neuquén», aseguraron.