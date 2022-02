Inicio de clases en Neuquén: aún no definen si habrá dosis de refuerzo para niños

Niños y niñas de Neuquén aún continúan completando los esquemas de vacunación contra el Covid-19. A un mes del inicio de clases presenciales, desde el ministerio de salud expresaron que todavía no se decide si la franja entre 3 y 11 años recibirá la dosis de refuerzo. Por el momento, insisten en que se apliquen primeras y segundas dosis.

Según detalló el director de atención primaria a la salud de Neuquén, Matías Neira, un 80% de esta franja de la población ya se vacunó con la primer dosis. Un 59% ya completó el esquema de vacunación. Respecto a la tercera dosis, explicó que «no hay lineamientos ni decisiones formales de si ese grupo poblacional va a recibir refuerzo o no por lo cual no hay una fecha estipulada. No se ha planteado todavía en la Comisión Nacional de Inmunizaciones ni en el Cofesa (Consejo Federal de Salud)».

Respecto a la diferencia en el porcentaje entre los que recibieron la primera y la segunda dosis, comentó que inciden múltiples factores: «no todos están en condiciones por los tiempos de recibir la segunda dosis. Y como sucede en otros grupos poblacionales, puede incidir la organización familiar, o si están de vacaciones«, explicó.

Por esta situación expresó que desde el ministerio están trabajando para «garantizar que en cualquier situación, en cualquier punto donde se encuentren las personas puedan vacunarse«. Ya sea en alguno de los dispositivos establecidos, fiestas populares, las rutas o en las costaneras de los ríos: «vamos a lugares donde se reúne mucha población, donde uno quizás no tiene planificado vacunarse. Buscamos acercarle el espacio y que la persona que pase se vaya con la vacuna colocada«.

La vacunación para la franja entre 3 y 11 años inició el 12 de octubre del año pasado. En 21 escuelas privadas y públicas de la provincia se abrieron las puertas para la primera aplicación. A su vez, se vacunó en los dispositivos habilitados. Por el momento, este año continuarán colocando dosis en estos últimos.

Aún no se definió si continuará la vacunación en los colegios, ya que «depende del porcentaje que haya al momento de iniciar las clases». El funcionario explicó que esta estrategia no es «algo novedoso para nosotros, la vacunación en escuelas es histórica. Se incorporó a lo que ya veníamos realizando. En paralelo, aun cuando fuimos a vacunar por Covid hicimos calendario regular«.

Respecto a la franja de 12 a 17 años, que es la mayoritaria en asistencia a colegios secundarios, un 92% ya recibió la primer dosis. De estos, el 76% completó el esquema. Ayer, día en que se inició la aplicación de refuerzo para adolescentes, aproximadamente 9.400 estaban en condiciones de recibirla. Anticiparon que con el pasar de los días la cantidad aumenta.

Neira expresó que los porcentajes de vacunación en ambas franjas etarias «son números muy buenos, pero hay que seguir fomentando que acudan a vacunarse, sobre todo para completar esquemas en ambos grupos poblacionales».