Insólito: un auto se estacionó sobre la vereda para evitar el agua acumulada por la lluvia en Cipolletti

El auto quedó sobre la vereda de calle Villegas, en Cipolletti, para evitar el agua acumulada por la lluvia. Foto: FM Master 105.5.

En medio de las intensas lluvias registradas en Cipolletti, que dejaron calles con acumulaciones de agua durante la mañana de este sábado, un vecino tomó una particular decisión y subió con su auto a la vereda para evitar un sector anegado. La imagen circuló rápidamente en redes sociales.

El hecho ocurrió sobre calle Villegas al 200, en una zona comercial de la ciudad. Según se pudo observar en las imágenes difundidas, el vehículo quedó estacionado sobre la vereda mientras persistían las complicaciones generadas por el agua.

Un vecino subió su auto a la vereda para evitar la lluvia en Cipolletti

En el lugar se hizo presente personal policial junto con agentes del área de tránsito de la municipalidad, quienes entrevistaron al conductor y le solicitaron que retirara el vehículo de la vereda.

La escena se registró en medio de las complicaciones por la lluvia que afectaron distintos sectores del Alto Valle durante la mañana. La acumulación de agua generó dificultades para la circulación.

Foto: FM Master 105.5.

El episodio rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde fueron compartidas imágenes del vehículo ubicado sobre la vereda. La situación llamó la atención por tratarse de una zona de movimiento comercial de Cipolletti.

En Cipolletti, este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional comunció que persisten las lluvias aisladas pero que cesarán durante la noche, donde el cielo se presentará mayormente nublado. La máxima será de 12° y la mínima de 6°

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