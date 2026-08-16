Fiesta de la Nieve: la fuerza de la juventud se impuso en el concurso de Hacheros

Participaron en total 30 hacheros varones y 15 mujeres. en el tradicional concurso de la Fiesta de la Nieve. Foto: Marcelo Martinez

Cuando Lisandro Henriquez dio el último hachazo en el rollizo de madera de coihue estalló de emoción y se fusionó en abrazos con su familia, que estaba del otro lado de las vallas. El joven de 30 años, oriundo del paraje El Manso, ganó por primera vez el concurso de Hacheros en la 55° edición de la Fiesta Nacional de la Nieve en Bariloche.

“Tengo mucha emoción, he participado muchas veces y es la primera vez que gano. Estoy muy contento”, dijo al finalizar una de las competencias más tradicionales y convocantes de la fiesta este domingo luego de atravesar una primera ronda con 15 participantes y una instancia final en la que compitieron 12 hacheros, los mejores tiempos de las dos rondas masculinas que se realizaron (debido a la cantidad de participantes que llegó a 30 hombres).

Lisandro Henriquez, ganador del concurso de Hacheros, con el número 4, celebró con su familia el triunfo. Foto: Chino Leiva

Lisandro dijo que el secreto es combinar “fuerza y saber hacer el corte”. Las exigencias de la competencia obligan al hachero a ponerse de pie sobre el rollizo y desde allí cortar. Su meta la logró en un tiempo de 6:32:31 minutos, seguido de cerca por Álvaro Melio que lo hizo en 6:40:22 y en tercer lugar Alejandro Concha, el campeón de 2025, con 7:21:80.

1/ 3 Un total de 15 mujeres participaron de la competencia, con rollizos de menor diámetro. Foto: Marcelo Martinez 2/ 3 3/ 3

En el caso de la categoría de damas, fue una única ronda con rollizos de menor diámetro y con 15 mujeres en competencia a la vez. Allí el primer premio fue para Tamara Figueroa, una joven de 27 años del barrio Unión de Bariloche, que cortó su tronco en 00:36:68 segundos.

“Es la segunda vez que participo, en la primera salí tercera. Esta vez no me tenía fe, aprendí por mi mamá y al final se dio”, contó emocionada. Su madre y mentora en la disciplina, Andrea Henriquez, que fue la segunda en la competencia.

El concurso de Hacheros se gestó hace muchos años con la idea de don Celestino Quijada, un pionero del hacha, del barrio Pilar II, que fue campeón durante siete años consecutivos y dejó el legado a toda su familia que sigue poniendo en alto el apellido en cada competencia. Incluso este domingo algunos de los competidores portaban remeras con su fotografía y mensajes de agradecimiento a sus enseñanza.

Cada competir lleva su hache y el rollizo le toca por sorpeo. Foto: Marcelo Martinez

“Es un día maravilloso, aquí se pone de manifiesto nuestra tradición, 50 años atrás solamente se quemaba leña y la gente salía a hachar para calefaccionarse”, dijo el intendente Walter Cortés que acompañó el arranque de la competencia. También siguió de cerca el desarrollo durante más de dos horas, el presidente del Concejo Municipal, Gerardo Del Río, ya que la institución fue la encargada de otorgar los premios en efectivo a los ganadores.

La competencia consiste en que los hacheros, con cortes de arriba, parados sobre los enormes troncos, que pueden tener un diámetro de 60 centímetros, corten de manera total el rollizo. Parte de la técnica está en que “no se le cierre el corte”, insistía desde la animación el payador Omar Quintero, que también mencionó que cuando está seco el rollizo cuesta más.

1/ 3 Participaron en total 30 hacheros varones y 15 mujeres. en el tradicional concurso de la Fiesta de la Nieve. Foto: Marcelo Martinez 2/ 3 3/ 3

Para comenzar, los hacheros reciben un rollizo por sorteo y lo colocan sobre tacos de madera, ayudados por colaboradores. La familia en estos casos en fundamental, colabora en las tareas previas y alienta en la competencia. Algunos también gritan instrucciones para el hachero al que se le nubla la vista de tanto esfuerzo. Y en cada corte saltan las astillas y trozos de la madera.

El público también juega un papel fundamental durante el concurso porque alientan con gritos y aplausos, sobretodo para los que quedan más relegados en el tiempo y el esfuerzo se les hace cuesta arriba para terminar.