El paso Cristo Redentor a Chile superó el mes cerrado: cuándo esperan que vuelva a habilitarse y qué pasa con la nieve

Un escenario implacable golpea a la alta montaña mendocina en uno de los inviernos más crudos de las últimas dos décadas. El Paso Internacional Cristo Redentor superó un mes consecutivo inhabilitado a causa del temporal ininterrumpido de nieve y viento blanco. La parálisis del corredor transandino mantiene a casi 2.000 camiones varados a la espera de cruzar su carga hacia Chile, mientras los equipos viales intentan despejar los más de cuatro metros de nieve acumulados en sectores críticos.

A pesar de que las ráfagas más severas comenzaron a amainar, las condiciones no dan tregua y según el pronóstico del sitio especializado, Meteored, se anticipa nuevas nevadas continuas hasta el lunes 17 de agosto, lo que extenderá las tareas de limpieza e impedirá habilitar el tránsito internacional al menos por una semana más.

Inevacuables y varados: los números del temporal que impide el cruce a Chile por Mendoza

El impacto operativo y humano en el principal cruce terrestre del país se profundiza con el paso de los días:

Acumulación récord: se registran más de 4 metros de nieve en Las Cuevas y hasta 2 metros en la zona de Penitentes.

se registran y hasta 2 metros en la zona de Penitentes. Asistencia y evacuaciones: más de 300 personas , entre pobladores locales y turistas, debieron ser evacuadas de las villas cordilleranas por la interrupción de servicios.

, entre pobladores locales y turistas, debieron ser evacuadas de las villas cordilleranas por la interrupción de servicios. Transporte paralizado: cerca de 2.000 camiones aguardan alineados en paradores del llano, estaciones de servicio y en el Área de Control Integrado de Uspallata.

cerca de en paradores del llano, estaciones de servicio y en el Área de Control Integrado de Uspallata. Antecedente histórico: aunque el manto blanco es impactante, aún no alcanza la marca histórica de 1984, cuando el paso permaneció cerrado durante 63 días con 13 metros de nieve acumulada.

El efecto del cierre de Cristo Redentor al turismo

Para los prestadores y habitantes de la cordillera, el temporal generó un freno económico absoluto en plena temporada invernal. En el repaso de Meteored, se refleja el siguiente impacto:

Paseos intermitentes: las restricciones de circulación impiden la llegada constante de visitantes. Durante las breves ventanas de sol, miles de mendocinos colapsaron parques como Penitentes Park y Los Puquios, pero el flujo se interrumpe de inmediato ante cada nuevo alerta.

las restricciones de circulación impiden la llegada constante de visitantes. Durante las breves ventanas de sol, miles de mendocinos colapsaron parques como Penitentes Park y Los Puquios, pero el flujo se interrumpe de inmediato ante cada nuevo alerta. Polémica por los horarios: comerciantes locales denuncian que las autoridades demoran las aperturas matutinas hasta las 10:00 hs y fuerzan el desalojo a las 16:00 hs, acortando drásticamente la actividad.

comerciantes locales denuncian que las autoridades demoran las aperturas matutinas hasta las 10:00 hs y fuerzan el desalojo a las 16:00 hs, acortando drásticamente la actividad. Éxodo de pobladores: ante la falta de previsibilidad, decenas de vecinos abandonaron temporalmente sus viviendas para radicarse en la zona urbana de Mendoza hasta que finalice el mal tiempo.

¿Cuándo reabre el Paso Cristo Redentor?

Fuentes de la Coordinación de Fronteras indicaron al sitio que no habrá certezas hasta que concluya el frente de inestabilidad actual: