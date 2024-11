Intoxicación masiva: el menú del salón de Cipolletti donde se hizo la fiesta de egresados

Un reconocido salón de Cipolletti recibió una multa millonaria luego de que varios invitados de una fiesta de egresados de Neuquén reportaran síntomas de intoxicación. Uno de los factores pudo haber sido la comida. Te contamos en detalle el menú que se sirvió esa noche.

Tres colegios de Neuquén festejaron sus fiestas de egresados en un reconocido salón de Cipolletti y al menos 70 invitados presentaron síntomas de intoxicación. Las familias aseguran que el problema estuvo en la comida, más precisamente «la entrada o el postre», dijo Rosana, una de las mamás del colegio Confluencia.

Diario RÍO NEGRO accedió al menú que se sirvió ese fin de semana. Se trata de un menú de tres pasos que incluye la entrada, plato principal y el postre.

Paso a paso, el menú que se sirvió en el salón de Cipolletti donde se hizo la fiesta de egresados

La entrada estaba compuesta por una tabla de fiambres y quesos saborizados, panes caseros, arrollados de carne, vitel toné y ensalada rusa.

El plato principal era un lomo forestal que incluía un medallón de lomo relleno de mozzarella y paté casero envuelto en panceta, acompañado de salsa al oporto, crema y una selección de hongos frescos y secos. La guarnición era una mil hojas de papas o papa noissette.

El postre era helado y se podía elegir entre bombón escoces ò almendrado. Venía acompañado de un coulis de frambuesa casera.

Claudia, una mamá del colegio Jean Piaget, habló sobre la comida. «Cuando sirvieron el plato principal estaba frio pero tenía gusto rico, si no no lo hubieras comido», dijo a RTN. Otra mamá manifestó que el helado esta «escarchado» y aseguró que los niños que comieron el menú infantil no presentaron síntomas de intoxicación.