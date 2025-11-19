Investigan cómo se originó el incendio forestal en Epuyen: el viento activó focos y aguardan por la lluvia

La Fiscalía de Lago Puelo anunció que inició una investigación para determinar el origen del incendio forestal que se desató en Epuyen. Las primeras diligencias se centran en la zona de un loteo. Mientras, el fuego sigue activo y el viento activó nuevos focos este martes.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Chubut, el siniestro se habría originado específicamente en el sector conocido como Loteo San Francisco, «punto crucial» para el desarrollo de las diligencias periciales.

El foco de las pericias es determinar si el origen implica algún tipo de delito, ya sea si fue de forma intencional o devino de alguna acción culposa.

En este sentido, solicitaron la intervención de peritos especializados en incendios para analizar el sitio de inicio del fuego, determinar su dinámica y confirmar la posible intencionalidad o negligencia humana.

A la vez, relevan cámaras de seguridad con el objetivo de identificar movimientos o personas que pudieran haber estado presentes en el momento del inicio del foco ígneo.

Asimismo, en el terreno buscan elementos que puedan aportar datos de cómo iniciaron y se propagaron las llamas: desde fiscalía resaltaron que la presencia de posibles materiales acelerantes «reforzaría la hipótesis de intervención humana».

El viento activó nuevos focos de incendio en Epuyen y aguardan por la lluvia

Según el último parte de este martes del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, el incendio en El Pedregoso continúa activo desde que se inició este lunes, en cercanías del complejo de Cabañas Kritz y familia Apablaza.

Si bien aún no lograron determinar la cantidad de hectáreas afectadas, informaron que el fuego ya afectó matorral, pastizal, bosque implantado y bosque nativo.

«Por incremento en la intensidad del viento, se activaron focos sobre el perímetro del incendio. El mismo está quemando en retroceso, principalmente en el flanco derecho, ladera arriba. También se incrementó la actividad en el flanco izquierdo. La cabeza del incendio se mantiene en el cañadón, sin aparente avance», detallaron.

Tanto las brigadas del servicio provincial como el nacional de Manejo del Fuego reforzaron las líneas cortafuegos con herramientas manuales.

Mientras tanto, el ICE PN Lago Puelo efectuó enfriamiento con equipos de agua. Por su parte, bomberos voluntarios de Epuyen vigilan las zonas de viviendas y complejos turísticos.

Según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la madrugada de este jueves aguardan lluvias con valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 milímetros, lo que ayudaría a apaciguar el fuego.