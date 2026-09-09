IUPA abrió la inscripción para mayores de 25 años que no tengan título secundario

Habrá más oportunidades para estudiar en el IUPA Crédito: Gobierno de Río Negro.

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) puso en marcha una convocatoria para que personas mayores de 25 años que no hayan completado sus estudios secundarios puedan inscribirse a una carrera universitaria. Esta medida busca facilitar el acceso a la educación superior a quienes tengan experiencia o conocimientos previos por fuera del sistema escolar tradicional.

Esta propuesta tiene aval legislativo, ya que se encuadra en el artículo 7° de la Ley de Educación Superior N° 24.521, que habilita a las universidades a admitir postulantes que no tengan título universitario pero que sí demuestren preparación en la disciplina que quieran cursar.

El trámite de admisión busca acompañar al postulante mediante instancias de orientación, nivelación y entrevistas personales con directores de las carreras más elegidas, de forma que el interesado pueda conocer la vida universitaria.

Cuáles son los requisitos y la documentación a presentar

Para iniciar el trámite, las personas interesadas deberán reunir la siguiente documentación:

Formulario de inscripción completo.

completo. DNI (original y copia, frente y dorso).

(original y copia, frente y dorso). Currículum Vitae detallado.

detallado. Certificado de salud .

. Acta de nacimiento.

Las etapas del proceso constan de cuatro pasos para evaluar y acompañar el perfil de cada aspirante: