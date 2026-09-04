El IUPA convocó a más de 3.000 estudiantes de secundarias en la 12.ª Expo Patagonia Universidad

Con doce ediciones realizadas, Expo Patagonia Universidad se ubica entre las convocatorias educativas de mayor alcance en la región. Foto: Gobierno de Río Negro.

Más de 3.000 chicos de diferentes escuelas secundarias participaron de la 12.ª edición de Expo Patagonia Universidad, organizada por el Instituto Patagónico de las Artes (IUPA) en la sede de la Asociación Española (España 1371). La jornada reunió a universidades e institutos de educación superior de la región, con charlas, actividades de orientación vocacional, presentaciones académicas y muestras artísticas.

La programación ocupó el auditorio, las salas y el escenario principal del predio. El rector del IUPA, Gerardo Blanes, señaló: «cada estudiante que pasa por la Expo se lleva la certeza de que hay un camino posible y de que el arte también es un lugar legítimo desde el cual construir ese futuro».

Una de las actividades centrales fueron las exposiciones de Diego Manfio y Sonia Amaro, quienes hablaron de los desafíos que enfrentan los jóvenes al terminar la escuela secundaria. Por un lado, Manfio -ingeniero industrial, magíster en Finanzas, vicepresidente ejecutivo de Ingeniería SIMA e impulsor del Polo Tecnológico de Neuquén-, presentó la charla «Tu lugar en el futuro», en la que abordó el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral y los retos para diversificar la economía regional más allá de Vaca Muerta.

El ingeniero planteó pensar la formación como un proceso permanente antes que como un proceso permanente antes que como la elección de una única carrera, y remarcó el valor de capacidades como la creatividad y el pensamiento crítico ante el avance de la tecnología.

Sonia Amaro, profesora de Psicología especializada en Orientación Vocacional Vincular Familiar, dio dos encuentros sobre elección de carrera a partir de la historia personal y los intereses de cada estudiante. Sostuvo que elegir una carrera es iniciar un proceso de búsqueda, en el es importante el acompañamiento familiar.



Actividades artísticas y presentaciones de instituciones regionales

El escenario principal tuvo presentaciones de los Trayectos de Formación del IUPA en danzas españolas, danza contemporánea, danzas folklóricas, ensamble juvenil inicial y banda sinfónica juvenil, además de una actuación de Carpocapsa Folklórica tras el acto de apertura.

La Expo ofreció presentaciones de la Universidad Nacional de Río Negro y de la Universidad Nacional del Comahue, junto con actividades de IFES, la Universidad FASTA y la UCASAL, una charla de la Escuela de Cadetes, una propuesta de la Escuela de Cocineros Patagónicos y la charla «Las tiranías de la elección», a cargo de la Universidad Kennedy.

También participaron, entre otras instituciones, la Universidad Siglo 21, UFLO Universidad, la Universidad Católica de Salta y el Instituto de Formación Docente Continua.

A lo largo de la jornada, los estudiantes recorrieron los stands, conversaron con docentes y referentes institucionales y accedieron a información sobre las carreras de su interés.