Desde Bariloche, científicos se suman a una red internacional para estudiar la fauna

El proyecto comienza el 1 de octubre y se prolonga hasta el 31 de diciembre. Foto: gentileza

Por primera vez, investigadores del Conicet se suman a Snapshot Argentina, una iniciativa que es parte de una red internacional de monitoreo de biodiversidad que se impulsó en en Estados Unidos en 2019 y poco a poco, se fue expandiendo a Europa, Japón y varios países de Sudamérica. El año pasado, el proyecto debutó en Chile y Brasil y, en esta oportunidad desembarcó en Argentina, Colombia, Paraguay y Uruguay.

El proyecto tiene como objetivo generar monitoreos estandarizados de mamíferos terrestres mediante cámaras trampa y generar estudios a través de un protocolo común que permita obtener datos comparables entre distintas regiones de manera anual.

«El objetivo fue crear como un modelo de monitoreo estandarizado (usando un protocolo común), coordinado (se elige un mismo período del año que va del primero de octubre al 31 de diciembre) y colaborativo (porque cada grupo de trabajo elige compartir una parte de sus datos)», indicó la bióloga Ilaria Agostini, investigadora del Conicet en el Programa de Estudios Aplicados a la Conservación del Parque Nacional Nahuel Huapi (Cenac).

¿Por qué se puso en marcha? Agostini advirtió que se trata de «un esfuerzo conjunto que va más allá del objetivo de cada investigador. Hay muchas investigaciones en muchos sitios, pero son llevadas a cabo de manera independiente y los resultados no son comparables». El monitoreo apunta a que los resulatdos «sean comparables en tiempo y espacio».

El proyecto comienza el 1 de octubre y se prolonga hasta el 31 de diciembre. Foto: gentileza

El estudio de los mamíferos terrestres medianos y grandes se llevará a cabo con cámaras trampa. De esta forma, se los puede observar y tener registros confiables sobre su presencia, distribución y actividad, ya que algunas especies son difíciles de observar de manera directa debido a sus hábitos esquivos o nocturnos. «Se trata de conocer la distribución de una especie, la preferencia de uso de hábitat y cómo la afecta el uso del suelo. Se analiza el impacto de la influencia antrópica sobre diferentes especies y del cambio climático», manifestó la bióloga de origen italiano y agregó que los resultados del informe incluso pueden «aportar un alerta temprana sobre las especies exóticas e invasoras».

Agostini es coordinadora del GECCaP (Grupo de Ecología y Conservación de Carnívoros de la Patagonia) que realiza monitoreos con 70 cámaras trampa desde 2022 en el parque nacional Nahuel Huapi y Lago Puelo, en especial en los ecosistemas boscosos de la cordillera.

El proyecto comienza el 1 de octubre y se prolonga hasta el 31 de diciembre. Foto: gentileza

«Estamos colectando datos del gato huiña, una especie poco conocida. La idea es abarcar pumas, zorros, invasoras como liebres, ciervos, jabalíes. Este proyecto pretende muestreos en distintos ambientes. En esta zona tenemos mucha heterogeneidad: estepa, bosques de transición y matorrales y, bosques húmedos«, planteó.

El equipo coordinador de la primera campaña de monitoreo está conformado por Agostini, integrado por Sergio Lambertucci, investigador del Conicet en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (Inibioma) y Sebastián Ballari, también del Conicet en el parque nacional Nahuel Huapi. Buscan sumar a otros grupos interesados.

«Se prevé la publicación de un trabajo que reúna los datos nacionales y reconozca la participación de los distintos grupos e investigadores responsables. Los especialistas realizarán un webinar el 21 de septiembre de 10 a 11.30 a fin de explicar en detalle el protocolo común de Snapshot Argentina«, indicaron desde la organización.

El proyecto comienza el 1 de octubre y se prolonga hasta el 31 de diciembre. Foto: gentileza

Lambertucci consideró que “sumarse a esta red implica ampliar el grupo de colaboradores académicos con los que se interactúa. La reciente creación de Snapshot Argentina ya le permitió al país sumarse a trabajos científicos internacionales y a la presentación de fondos para aumentar la colaboración entre grupos latinoamericanos”.

El desarrollo de Snapshot en Argentina surge del trabajo colaborativo entre Roland Kays, investigador en el Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte, en Estados Unidos, y Lambertucci. También se sumó el intercambio con el especialista Eduardo Silva-Rodríguez, coordinador de Snapshot Chile.

“En un futuro cercano esperamos que Snapshot sea realmente global: que cualquier persona que quiera responder alguna pregunta ecológica interesante o plantear una estrategia de manejo o conservación pueda contar con la información de esta red de la misma manera en que se utilizan otras bases de datos globales de biodiversidad”, señaló Lambertucci.