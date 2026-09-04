Universidades públicas definieron en Bariloche un presupuesto de 11 billones de pesos para 2027

Los rectores de las 60 universidades públicas nacionales y provinciales que forman parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentaron el proyecto de presupuesto para el año que viene.

“Ahora viene una tarea más compleja, que es la de sensibilizar a los legisladores de cada provincia”, señaló Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, durante el 96° plenario de rectores y rectoras que se desarrolló este viernes en Bariloche.

Rectores de universidades públicas de todo el país se reunieron en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Con el consenso de las 60 universidades nacionales que participaron de la reunión, el proyecto será enviado a la Subsecretaría de Políticas Universitarias. “Vamos a convocar una reunión pública en los próximos 15 días en el Congreso de la Nación donde vamos a presentar a todos los legisladores este proyecto de presupuesto”, afirmó Bartolacci.

El presupuesto de 11.005 millones de pesos está conformado por los gastos en personal docente y no docente -con la recomposición a julio del 2026-, los gastos de funcionamiento, programas vinculados a la investigación (hospitales, equipamiento técnico, etc), y contempla el financiamiento de las becas Manuel Belgrano -que siguen a valores del 2023-, el programa Fundar, y la recomposición de gastos de funcionamiento.

Por fuera del presupuesto, la comisión de asuntos económicos del CIN solicitó otro presupuesto de 7.086 billones de pesos adicionales para cubrir los gastos de las becas Progresar -1913 billones-, infraestructura universitaria -109,4 billones-, y la inversión en ciencia y técnica -5.064 billones-, que considera la pauta de crecimiento en relación al porcentaje del 0,52% del PBI previsto por normativa nacional.

El 96° Plenario de Rectores Universitarios se reunió en Bariloche, con la UNRN como anfitriona. Foto: Chino Leiva

“Necesitábamos un presupuesto trazable, consistente y que nos represente”, Mónica Biassone, rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata y a cargo de la comisión de asuntos económicos del CIN. Carlos Greco, rector de la Universidad de San Martín, agregó que “la función universitaria es compleja y es lo que el país necesita para el desarrollo”.

El rector, que también integra la comisión de asuntos económicos, remarcó que el presupuesto se basa tanto en la Ley de Financiamiento Universitario como en la del financiamiento para ciencia y técnica -Ley 27614-, e instó a los legisladores a que “lo tomen y hagan cumplir esta política de estado”. Y afirmó que las universidades “somos la solución y no el problema”.

El plenario, junto con el Congreso de Innovación Universitaria también organizado por el CIN, se desarrolló en un contexto de crisis económica para las universidades de todo el país, que esta semana llevaron adelante un nuevo paro, tras la fallida paritaria donde el gobierno nacional propuso un 3% de recomposición salarial para septiembre, frente al 30% que plantean los gremios y rectores que participaron de la reunión.

El 96° Plenario de Rectores Universitarios se reunió en Bariloche, con la UNRN como anfitriona. Foto: Chino Leiva

“Estamos en un contexto muy difícil y es muy importante garantizar estos encuentros de esta naturaleza”, afirmó Bartolacci, y remarcó que “que la universidad es una herramienta extraordinaria de movilidad social ascendente”. Durante la apertura del plenario también estuvieron presentes el intendente de Bariloche, Walter Cortés, el rector de la Universidad nacional de Río Negro, Anselmo Torres, y el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien remarcó que “el desarrollo productivo de la provincia no se puede hacer si no es de la mano y hermanados con las universidades”, y agregó que la universidad de rio negro “representa la integración y la identidad provincial, las distintas economías y su desarrollo”.

Durante el plenario, el director del CIN, contador Pablo Pagola, presentó su renuncia ante el organismo tras detallar el déficit estimado para este año, que se deduce de la diferencia entre los gastos de las universidades y las transferencias de la subsecretaría nacional de Políticas Universitarias.

SIU Guaraní para los institutos de formación docente

En el marco del plenario, la provincia de Río Negro firmó dos actas acuerdos con el CIN y con la Asociación de Transformación Universitaria Digital (TUDI) para incorporar el sistema de información universitaria SIU Guaraní en los institutos de formación docente continua de la provincia, con el objetivo de incorporar nuevas herramientas para avanzar con la modernización y digitalización y fortalecer la gestión académica de los institutos.