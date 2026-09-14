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Sociedad

Jacobacci de aniversario: 80 millones de años en historia

El patrimonio paleontológico y la labor de preservación despiertan el interés de académicos del país y países vecinos.

Redacción

Por Redacción

En los últimos años, la comunidad ha buscado poner en valor y dimensionar su valioso pasado. Foto: Archivo.

En los últimos años, la comunidad ha buscado poner en valor y dimensionar su valioso pasado. Foto: Archivo.

Ingeniero Jacobacci celebra sus 110 años y, en su territorio, la historia de su comunidad convive con otra mucho más antigua: la de los dinosaurios que habitaron esta región hace entre 70 y 80 millones de años.

Durante el Cretácico Superior, el paisaje que hoy caracteriza a la estepa rionegrina era muy diferente. El mar se había retirado del sudoeste patagónico y había dado paso a un sistema de ríos, bosques y llanuras aluviales, un ambiente propicio para la presencia de grandes dinosaurios herbívoros, entre ellos los hadrosáuridos, conocidos como “dinosaurios pico de pato”.

Ese patrimonio tiene en el Museo Antropológico e Histórico Jorge H. Gerhold un espacio fundamental de conservación e investigación. Fundado en 1949 por Rodolfo Casamiquela y Jorge H. Gerhold, la institución alberga una importante colección de fósiles correspondientes a ese período, de las formaciones Angostura Colorada y Coli Toro.

Hoy es ese patrimonio el que sigue despertando el interés de académicos del país y de países vecinos. Un trabajo de 2024 permitió revisar y documentar la colección de hadrosáuridos, en la que fueron identificados 467 especímenes, de los cuales 311 fueron atribuidos a esta familia de dinosaurios. El estudio también reveló una marcada presencia de individuos juveniles, un dato que abrió nuevas preguntas sobre el antiguo ecosistema de la región y la posibilidad de que el área haya funcionado como sitio de cría o desarrollo.

Detrás de cada fósil hay también una historia de participación comunitaria: muchos de los ejemplares fueron donados por pobladores de Jacobacci y zonas cercanas. Así, esas reliquias no sólo pertenecen al pasado: son parte de la identidad presente y una oportunidad para seguir investigando, educando y poniendo en valor la historia natural de la ciudad.


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Ingeniero Jacobacci celebra sus 110 años y, en su territorio, la historia de su comunidad convive con otra mucho más antigua: la de los dinosaurios que habitaron esta región hace entre 70 y 80 millones de años.

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