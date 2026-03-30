Qué cocinar esta semana: menú día por día del 30 de marzo al 3 de abril por el chef Roberto Montiel

Otra semana que parece un suspiro. Semana Santa para reflexionar y disfrutar de los días cálidos que el otoño nos regala. De todas formas nosotros seguimos firme al pie del cañón y te compartimos las mejores recetas para que no tengas que pensar la respuesta a la pregunta: «¿qué comemos hoy?«. Esta vez es el turno del chef ejecutivo Roberto Montiel que nos propone platos fáciles de resolver y con ese toque gourmet, pero con sabor a hogar.

Roberto Montiel, chef ejecutivo – Casa Blanca Restaurante y Eventos del Grupo Global.

Listado de compras

6 pechugas de pollo

4 filetes osobuco de 2 cm

8 costillas de cerdo chicas

1 paquete spaghetti

12 tapas de empanadas p/horno

500 gr cebolla

200 gr champiñones

100 gr manteca

100 ml de vermut

200 gr arroz

2 zanahorias medianas

200 ml zumo de naranja

½ litro vino blanco

1 apio chico / ajo

harina

mix de semillas

tomillo / laurel / albahaca

250 gr espinacas

150 gr queso philadelphia

100 gr queso rallado

6 huevos

1 brócoli grande

350 gr crema de leche

500 gr panko

1 caldo de verduras

1 kilo de papas

½ repollo blanco

LUNES: Costillas de cerdo al panko con colcannon



Ingredientes (4 personas)

– 8 costillas de cerdo pequeñas

– 500 gr de panko

– 1 caldo de verduras

– 4 huevos

– 1 kilo de papas

– ½ repollo blanco

– manteca



Preparación

1. Poner a hervir las costillas en agua y caldo. Cuando estén cocidas, reservar.

2. Hervir las papas peladas y hacer un puré con manteca. Mientras las papas se cocinan, cortar el repollo lo más fino posible y saltearlo con aceite hasta que esté cocido. Puré listo, agregar el repollo. Reservar caliente. Se puede agregar cebolla, panceta, etc., todo depende de su gusto.

3. Pasar las costillas por huevo batido, sal y pimienta, si gusta algún otro condimento también. Pasar luego por el panko y fritar a fuego medio. Servir con el puré caliente.

MARTES: Spaghetti en salsa de brócoli y pollo



Ingredientes (4 personas):

– 1 paquete de pasta seca spaghetti

– 1 brócoli grande

– 1 cebolla grande

– 1 diente de ajo

– 350 gr crema de leche

– 2 pechugas de pollo sin piel

– ½ copa vino blanco

– hojas de albahaca



Preparación

1. Cortar el brócoli, solo las cabezas. Poner agua a hervir con un poco de sal, cuando esté en ebullición, poner el brócoli y cocinar por 4 minutos. Colar y poner en agua fría.

2. Picar la cebolla, el ajo y cocinar en una cacerola pequeña hasta que estén transparentes. Agregar el vino blanco, dejar reducir a la mitad e incorporar la crema. Cuando la crema hierva agregar los brócolis y esperar unos minutos, luego pasar todo por la licuadora, después por un colador fino. Reservar.

3. Cortar en cubos las pechugas y cocinar a fuego fuerte con un poco de aceite, sal y pimienta.

4. Poner a hervir la pasta, cocinar al dente. Poner la crema de brócoli al fuego y agregar el pollo. Colar la pasta y mezclar todo en la olla que se cocinó la pasta.

5. Servir con las hojas de albahaca por arriba, cortadas en juliana fina.

MIÉRCOLES: Mini strudels de espinacas y champiñón



Ingredientes (4 personas)

– 250 gr espinacas

– 250 gr champiñones

– 150 gr queso philadelphia

– 100 gr queso rallado

– 12 tapas de empanadas para horno

– 1 huevo

– mix de semillas



Preparación

1. Limpiar las espinacas y cortar en juliana. Limpiar los champiñones y cortar en fetas finas.

2. Cocinar los champiñones en un poco de aceite, agregar las espinacas, hasta que tomen color unos 2 minutos como mucho. Luego agregar el queso crema y el rallado, salpimentar y cocinar hasta que esté todo integrado. Reservar en frío.

3. Poner la mezcla enrollando con las tapas de empanadas. Luego pintar con huevo, espolvoreando con las semillas. Cocinar en horno precalentado a 180º C hasta que estén doradas, servir con ensalada de verdes.

JUEVES: Osobuco a la naranja



Ingredientes (4 personas):

– 4 filetes de osobuco de unos 2 cm

– 200 gr arroz

– 2 zanahorias medianas

– 200 ml zumo de naranja

– 100 ml vino blanco

– manteca

– 1 apio chico

– harina

– tomillo / laurel / albahaca



Preparación

1. Salpimentar la carne. Pasarla por harina y dorarla de ambos lados en aceite y manteca. Reservar en caliente.

2. En la misma grasa, rehogar las zanahorias cortadas en discos y los apios en cubos. Dejar cocinar por unos 10 minutos a fuego suave. Espolvorear con un poco de harina y agregar el vino. Dejar cocinar unos minutos y agregar el zumo de naranja.

3. Agregar las hierbas y poner la carne. Dejar cocinar tapado a fuego suave por 1 hora y media.

4. Servir caliente con arroz blanco.

VIERNES: Pechugas de pollo al vermut



Ingredientes (4 personas):

– 4 pechugas de pollo

– 300 gr cebolla

– 250 gr champiñones

– 100 gr manteca

– 100 ml vermut



Preparación

1. Cortar las pechugas en tiras y cocinar en aceite a fuego fuerte.

2. Fundir la manteca, añadir la cebolla cortada en aros finos. Cuando estén bien blandas, agregar los champiñones. Tapar y cocinar unos 5 minutos a fugo suave.

3. Incorporar las pechugas, mezclar bien y agregar el vermut, salpimentar. Cocinar a fuego vivo unos minutos hasta que esté todo integrado.