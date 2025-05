Javier Milei cargó contra Mauricio Macri y pulseará por dirigentes del PRO: «Tal vez deba entender que su momento ya pasó»

Tras el éxito electoral en la Ciudad de Buenos Aires, el presidente Javier Milei cargó contra el exmandatario Mauricio Macri asegurando que La Libertad Avanza buscará un acuerdo con miembros del PRO, pero apartará a su líder del proceso. El objetivo del partido es debilitar al peronismo en la provincia de Buenos Aires. “Tal vez deba entender que su momento ya pasó”, afirmó el referente libertario.

Milei insistió que el resultado de las urnas es el inicio de plan para expandir la influencia de su partido en el país. “Es el puntapié inicial para pintar de violeta todo el país”, sostuvo. Al mismo tiempo, criticó la baja participación electoral y la atribuyó al desdoblamiento de las elecciones.

“La gente está haciendo un esfuerzo enorme y los políticos para cuidar sus territorios o sus negocios llaman espuriamente a una elección desdoblada. Y eso tiene como contraparte que la gente se cansa”, afirmó el jefe del Estado.

Milei negociará con dirigentes del PRO «le guste o no le guste a Macri».

El presidente se mostró firme en que avanzará con un acuerdo con los dirigentes de PRO, “le guste o no a Macri”, afirmando que este partido se ha vuelto obsoleto. El presidente quiere contar en sus filas con líderes prominentes del PRO, como Cristián Ritondo y Diego Santilli.

Aunque esta estrategia es arriesgada, podría permitir a Milei derrotar a las fuerzas políticas tradicionales y expandir su proyecto político.

En este contexto, el triunfo en Buenos Aires es vital para tranquilizar a los mercados sobre un posible regreso del kirchnerismo, y Milei se mostró abierto a integrar a quienes compartan su visión.

“Aquellos que estén dispuestos a abrazar las ideas de la libertad, nosotros los vamos a recibir a todos, los vamos a abrazar a todos y vamos a hacer un espacio en el cual vamos a hacer que todo lo que es del espectro centro derecha va a estar incluido”, añadió.

«A mí no me importa de dónde viene la plata», dijo Javier Milei

En otro orden, Milei admitió que los anuncios para facilitar el uso de dólares no declarados aún no se anunció debido a la necesidad de ajustar la legislación, pero dejó una frase polémica: “A mí no me importa de dónde viene la plata”.

Consultado sobre la posibilidad de que ingrese al circuito legal plata procedente de actividades ilícitas como drogas, venta de armas o trata de personas, el presidente consideró que esos delitos deben combatirse con el ministerio de Seguridad o de Defensa, pero no desde la economía.

“Las cuestiones de economía se arreglan en la economía; las cuestiones de otro tipo se arreglan en el plano jurídico y legal, eso es lo que hay que entender. No hay que estar mezclando”, señaló el presidente abriendo la polémica, dado que bajo esta premisa el dinero que ya está en poder de la gente podría convertirse en legar sin importar el origen.

En la idea del presidente, dejarán de tener vigencia los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), que son las alertas que los bancos deben enviar a la Unidad de Información Financiera (UIF) cuando un cliente realiza un movimiento por encima de las cifras de sus habituales transacciones.

“Se van a poder usar los dólares sin dejar los dedos marcados. Nadie tiene que por qué saber de dónde salió la plata; porque el delito, si hubo un robo, se combate el robo, pero usted no genera una distorsión económica para combatir un delito. Eso es una locura”, consideró Milei.

El razonamiento de Milei desconoce que muchos de estos delitos justamente empiezan a ser investigados o puede detectarse a partir de operaciones y transacciones comerciales que no coinciden con ingresos declarados.

Con información de La Voz