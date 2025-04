Jefes y jefas de Pediatría del Castro Rendón denunciaron la apremiante situación salarial que atraviesan

Los jefes de los servicios del área de Pediatría del hospital Castro Rendón de Neuquén, el de mayor complejidad de la región, salieron a exponer una situación que los agobia desde hace tiempo y para la cual aún no encuentran respuestas por parte del Estado provincial. Son profesionales con dos o tres especialidades que cuentan con salarios que no se ajustan al trabajo diario que realizan, no se les reconoce los doctorados y ni la formación de residentes que encaran dentro del nosocomio. «Nuestros salarios apenas superar en lo mínimo una canasta básica», «Cobramos casi lo mismo que un médico que recién recibido», fueron algunas de las expresiones de los profesionales

En un comunicado que se difundió hoy por las redes sociales, expresaron: «Los y las profesionales que atendemos a niños, niñas y adolescentes en el Hospital Provincial Neuquén, como centro de referencia regional en la atención de patologías de alta complejidad, sentimos la urgente necesidad de expresar nuestra profunda preocupación por la crítica situación que estamos atravesando. Dedicamos nuestras vidas a cuidar a cada infancia que nace o se acerca a nuestro hospital. Lo hacemos con compromiso, esfuerzo y amor, pero hoy nos encontramos frustados y desbordados».

El planteo puntual es que sus salarios «perdieron poder adquisitivo, al punto de que en muchos casos apenas llegan a cubrir una canasta básica. Esta realidad impacta de manera directa en la capacidad del sistema de sostener equipos estables, atraer a nuevos profesionales y garantizar la calidad de atención que nuestras infancias merecen».

Belén Ehlers, es jefa del servicio de urgencias pediátricas del Castro Rendón, tiene a su cargo un equipo de 11 profesionales de diferentes especialidades. La profesional relató a modo de ejemplo, que para que su salario pueda cubrir los gastos propios y de su familia, realiza 17 guardias al mes. Es decir que solo 13 días está con tiempo libre. «Pero además, todo se potencia cuando miras hacia dentro del servicio de pediatría», dijo.

«Nosotros no tenemos, como tienen otros servicios, las residencias médicas. El problema acá y es lo que nos está agobiando, es que muchos profesionales fomados terminan migrando hacia otros lugares porque acá el sueldo no les alcanza. Esto repercute en que el equipo se va desgranando, no lo podemos sostener y eso atenta contra la calidad de la prestación de un servicio que es reconocido por toda la comunidad de Neuquén y de la región», dijo la médica pediátrica.

«Formarnos, capacitarnos y actualizarnos, condiciones esenciales en un hospital de referencia, se vuelve cada vez más difícil. Muchos compañeros ya han decidido emigrar en busca de mejores condiciones y tememos que está situación se profundice si no se toman medidas urgentes», alertaron en el comunicado firmado por los jefes de servicios.

Una reunión, ninguna solución

Hace aproximadamente 15 días, los profesionales lograron una reunión con el ministro de Salud de Neuquén, Martin Regeiro, para exponer su situación. «Nos recibieron, nos escucharon y nos dijeron que encontrarían una solución. Hace dos semanas que estamos esperando y no tenemos una respuesta», comentó Ehlers.

Viviana Arias es jefa del servicio de Terapia Intensiva Pediátrica del Castro, con una trayectoria de 30 años en la salud pública. Se manifestó una «férrea defensora del servicio público de Salud», pero su preocupación mirando hacia adelante es mucha.

«Queremos sostener el servicio público de Salud. Pero vemos con mucha preocupación como de a poco se va debilitando porque los salarios son tan bajos que los profesionales terminando recurriendo a otros espacios de trabajo. Nosotros somos grandes formadores que profesionales que después no se quedan a trabajar acá», aseguró.

La médica terapista se sinceró y consideró que no son justos los salarios que se perciben en Salud de Neuquén, porque no acompañan la calidad de profesionales que allí trabajan. «Logramos conformar un equipo con neurocirujanos pediátricos, cirujanos cardiovasculares y especialistas en alta complejidad. Somos la única terapia intensiva pediátrica que existe en el sistema de salud pública de Neuquén. Hay una más en el sector privado, pero en lo público somos lo único. No nos reconocen ni nuestra formación, ni nuestra capacidad ni el trabajo diario que realizamos para la comunidad de la región», concluyó Arias.

Ahora, al no estar agremiados en ningún sindicato, los jefes de servicio aguardan en estado de alerta que el gobierno los llame para una reunión, en la que se pueda encontrar una solución. «No estamos hablando ni de paros, ni de retención de tareas ni manifestaciones. Queremos que sepan que no damos más», agregaron las profesionales.