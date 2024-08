Jorgela, desde Río Negro llevará sus paisajes patagónicos a Catamarca

Transitó su infancia entre Viedma y General Conesa. Ya de grande, hace 20 años se mudó definitivamente a la Lobería, en Punta Bermeja, el lugar que para ella es «su lugar en el mundo». Y no es que sea solo una frase, es que para ella realmente lo es. En contacto permanente con el mar y la geografía de la Patagonia rionegrina, descubrió allí su pasión por la pintura, vocación que la llevó a ser elegida una de las tres artistas argentinas que presentarán sus muestras este mes en el museo de arte contemporáneo «Caravatti» de la ciudad de Catamarca.

La convocatoria estaba abierta y Jorgela Argañarás no dudó en presentarse con dos series que transmiten la esencia de la flora, fauna y geografía del lugar que habita: «La Flor Nocturna» y «Altares de la Cruz del Sur». Fue seleccionada de manera unánime por un jurado de seis integrantes, junto a otros dos artistas de Tucumán y Catamarca. La muestra de la que le tocará formar parte, se inaugurará el próximo 16 de agosto y permanecerá hasta el 16 de octubre.

«Me gusta mucho esto de ir a las provincias, llevando la impronta de mi región. Llevar a Catamarca los paisajes,. la estepa, el monte de la Patagonia, con esa fuerza de la flora, del mar, de los cielos, es una cosa de locos. La Lobería todavía está muy virgen porque es una reserva, a la noche no tiene luz, las callecitas, todavía hay poquitas casas. A partir de la pandemia se construyó mucho pero más o menos habrá 120 casas en total. Es por eso que es un lugar muy mágico para estar en contacto con la naturaleza y que aflore la inspiración», comentó la artista plástica.

Pero para saber un poco más de quien estamos hablando, hay que saber que actualmente Jorgela vive en Buenos Aires. Pero cada vez que las obligaciones le dan lugar, embala su atelier, sube a su perra al auto y emprende el viaje hacia La Lobería. Alí ya la espera su taller mirando el mar.

«Me gusta mucho hacer esos respiros que hago allá porque estoy como mucho más metida con la flora del monte que es la esencia de mi arte. Lo bueno de la Lobería es que no tiene señal, ni Wifi, estás conectada con la Pachamama, con la tierra, con las plantas, con los animales. Y es tan maravilloso lo que se ve que todo es una postal para pitar», aseguró.

Jorgela contó que para buscar el tema de cada una de sus obras, camina el monte y la playa «siempre permeable a lo que va sucediendo alrededor. Es como si la naturaleza le fuera tirando a lo largo de su caminata cada cuadro que va a pintar. Y fue precisamente así como nacieron las dos series que presentará en el museo Caravatti del norte argentino.

Y comienza a explicar ella misma: «´Los Altares de la Cruz del Sur´, es una serie que empecé a pintar a raíz de un altar pagano que encontré, esos que construye la gente en una playa desierta. Son altares que están en las entradas a los pueblos, en los bordes de los caminos, muchos de ellos son colectivos, arrancan con una casita y terminan con 30. Adoran a diferentes deidades, muchas populares, lo relaciono mucho con los pueblos originarios, cuando la gente necesitó sus propios seres para adorar y prometer y pedir. De pronto te encontrás con un Guachito Gil, con un Jesús, con la Difunta Correa, con un dios mapuche, una diversidad inmensa que para pintar es un mundo hermoso». Esta colección está integrada por obras de gran formato, cada una de ellas tiene 1,90 metros por 1,50 metros, a igual, «con paletas muy explotadas».

La segunda serie, «La Flor Nocturna», está muy conectada con la primera, no solo porque es la forma de explorar el arte de Jorgelina, sino también porque surgiendo casi en paralelo con la de los altares. «Se llama así porque es una flor que se abre solo cuando cae el sol, que la percibí una tarde estando sentada ahí y en el momento en que baja la moneda del sol en el mar, se empieza a abrir esa flor amarilla y todo el monte se pone dorado, es una cosa alucinante. Aparecen los abejorros, aparece un pajarito muy chiquito que parece una mariposa y que cuando la ves con detenimiento es un colibrí patagónico que es color tierra, una magia increíble», detalló la plástica viedmense.

Algo se lleva en la sangre

Jorgela viene del arte sin lugar a duda. Según ella misma cuenta, durante muchos años fue bailarina y luego pasó a incursionar en el mundo de la música como productora de músicos. Después abrió su propia agencia de comunicaciones.

En los 90 se le despertó la curiosidad por la paleta de colores y allí fue. Frente a su primer lienzo había ancestros, su abuela y un tío eran artistas plásticos. Mientras continuaba sosteniendo su agencia de comunicaciones, comenzó a capacitarse en talleres de artes plásticas. Los años pasaron y llegó la pandemia por el Covid-19.

«Ahí fue que arranqué con una fuerza tremenda con la pintura porque no había nada que te interrumpa y tenía sesiones de 6, 7 horas, dentro del taller. Decidió entonces largar todo y me dediqué a esto. Fue un despertar absoluto y un tirarme a la pileta, porque cuando tenés algo que te da seguridad económica, estás como atada ahí. El arte es algo que es mucho más inestable pero me animé, y estoy muy feliz de haberme animado a eso porque de verdad fue un despertar. «Estamos muy manejados por la máquina productiva y la verdad es que se puede vivir de otra manera, por ahí te quedas un poco más solo porque no todos lo entienden, pero es todo puro placer», fue contundente la patagónica.

¿Tenés una historia para contar? Escribinos: