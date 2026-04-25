Peter Lamelas ratificó el apoyo de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei: «El mundo está mirando a Argentina”

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, ratificó el respaldo político y económico al gobierno de Javier Milei y anticipó la llegada de inversiones, al destacar el rumbo de las reformas en marcha y la estabilidad que busca consolidar el país. «El mundo está mirando a Argentina y le gusta lo que ve», dijo en una publicación en X.

En el mismo mensaje, el diplomático agregó que las reformas impulsadas por la administración libertaria lograron «estabilidad, reglas claras y rumbo real«. Por eso, afirmó que «la inversión ya está llegando” y proyectó que “si se mantiene el camino, llegará mucho”.

Respaldo de Estados Unidos y expectativas de inversión en la Argentina

El funcionario también reiteró el compromiso de la Casa Blanca con el proceso económico argentino, en línea con lo expresado el 14 de abril durante el evento anual de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham).

En su exposición, explicó que su tarea consiste en “trabajar con el Gobierno del presidente Milei y con el sector privado para asegurar que Argentina vuelva a crecer con más libertad económica, más estabilidad y con los Estados Unidos como su socio preferido”.

Lamelas elogió las reformas de Milei y anticipó más inversiones. Foto: archivo.

Durante la disertación, definió esa estrategia como una “misión muy clara” y señaló que la relación bilateral atraviesa “el momento más dinámico”, al considerar que “el capital responde a condiciones, a señales”.

En ese sentido, afirmó que el país exhibe “rumbo, orden y transparencia”, condiciones que, según su análisis, favorecen la llegada de inversiones en distintos sectores de la economía.

Además, vinculó el acercamiento entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei con un modelo basado en la “libertad económica, menos regulaciones, más transparencia y un sector privado fuerte”, y sostuvo: “Esto no es ideología, es crecimiento, es desarrollo”.

Acuerdos, recursos clave y señales al mercado global de inversiones

El embajador también destacó el rol de la Argentina como socio estratégico, al señalar que cuenta con recursos clave como Vaca Muerta, minerales y capacidad tecnológica, y remarcó que “Argentina tiene lo que el mundo necesita”.

En relación con los acuerdos recientes, mencionó el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones (ATI), firmado en 2024, y aseguró: “Elimina barreras reales, recompensa la innovación, reduce la burocracia y manda un mensaje muy claro: afirma que Argentina está lista para competir con los mejores”.