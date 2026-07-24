Quién era el marinero de Río Negro que murió tras caer al agua desde un buque pesquero en Chubut

El marinero cayó al mar y fue arrastrado por el agua.

La pesca argentina quedó marcada por una tragedia en alta mar. En Chubut fue hallado muerto un marinero que, mientras trabajaba en el buque pesquero Cabo Vírgenes, cayó al mar y fue arrastrado por el agua.

El tripulante era de Río Negro y en las últimas horas se reveló su identidad a partir de un comunicado emitido por la empresa Red Chamber Argentina S.A.

Quién era el marinero de Río Negro que murió tras caer de un buque pesquero

El hombre fue identificado como Eduardo Morales. Tenía 50 años y era oriundo de la localidad rionegrina, Sierra Grande. Morles era un tripulante del buque pesquero Cabo Vírgenes (M.N. 024), que el día que cayó al agua, realizaba tareas de captura de langostino.

Foto, gentileza deproa.com.ar

Su compañero dio aviso de «hombre al agua» y la tripulación activó las maniobras de rescate, pero el agua lo arrastró rápidamente. Al mismo tiempo se solicitó la intervención de Prefectura Naval que puso en marcha el protocolo del Servicio de Búsqueda y Rescate. Más de 40 buques pesqueros se sumaron al rastrillaje y horas después, fue hallado muerto.

El cuerpo de Eduardo Morales fue localizado por la tripulación del buque Magdalena a unas 60 millas náuticas de Puerto Madryn.

El comunicado de Red Chamber

Tras confirmarse el hecho, la empresa Red Chamber Argentina difundió un comunicado oficial en el que expresó sus condolencias y detalló el procedimiento realizado desde el primer momento del accidente.

En el escrito se informó que la tripulación activó de inmediato las maniobras de rescate y alertó tanto a la Prefectura Naval como a las embarcaciones que operaban en la zona.

Asimismo, la firma destacó la rápida respuesta de toda la flota pesquera que colaboró en la búsqueda, calificando el operativo como un ejemplo de profesionalismo, compromiso y empatía entre los trabajadores del mar.

Hacia el final del documento, la compañía dedicó unas palabras a la familia, amigos y compañeros de Eduardo Morales, e indicó que ya se encuentra brindando asistencia y acompañamiento a sus seres queridos.