Mapa | Cortan la Ruta 40: un tramo de los Siete Lagos quedó bloqueado por nieve y vehículos varados sin cadenas

La nieve y la circulación de vehículos sin cadenas, afecta el tránsito de la Ruta Nacional 40. Vialidad Nacional informo que tuvieron que cortar el tránsito entre el empalme con la Ruta Nacional 231 y la Ruta Provincial 63, cerca de Río Hermoso, debido a la situación mencionada. Piden extremar precauciones.

Los detalles del corte en la Ruta 40

El organismo nacional remarcó que se trata de un «corte total de circulación hasta nuevo aviso». La interrupción afecta un tramo de la Ruta de los Siete Lagos.

La circulación se vio afectada por la acumulación de nieve y la presencia de vehículos detenidos por falta de cadenas. En el sitio hay personal y equipos barrenieve y motoniveladoras trabajando con el objetivo de restablecer la circulación. Recordaron la importancia de llevar obligatoriamente cadenas físicas.

«Se solicita a los usuarios evitar circular en horarios nocturnos o de madrugada, transitar a velocidad precautoria, considerar las recomendaciones que se brindan para la circulación ante condiciones climáticas adversas y mantenerse informado a través de los canales oficiales de comunicación», cerraron el comunicado.

Antes de salir: planificá tu viaje con nuestro mapa interactivo

Si estás por salir a la ruta, recordá que podés consultar el Mapa Interactivo de Viajes y Turismo de Diario RÍO NEGRO. Diseñado especialmente para llevar en el celular, esta plataforma te ofrece el estado de los pasos fronterizos en tiempo real, información geolocalizada y las mejores recomendaciones de destinos, miradores y actividades para disfrutar en el camino. Una herramienta clave de servicio e inspiración para que tu próxima aventura por la Patagonia sea segura y completa. Hacé clic acá para ingresar al mapa y planificar tu recorrido.