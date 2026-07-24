¿Cuándo vuelven las clases tras las vacaciones de invierno 2026? Las fechas clave para Neuquén, Río Negro y cada provincia

La Secretaría de Educación dejó firme el calendario escolar correspondiente a 2026. Las fechas determinan con precisión cuándo finaliza el receso invernal y qué provincias retoman las clases la próxima semana.

Cabe recordar que este cronograma responde al objetivo de garantizar la pauta legal de los 190 días de clases efectivos. Para ello, las 24 jurisdicciones coordinaron un esquema escalonado que distribuyó el receso a lo largo de julio de 2026, facilitando tanto el ordenamiento pedagógico como el movimiento turístico de la temporada.

Calendario de vacaciones de invierno 2026 y el regreso a clases: las fechas para Río Negro, Neuquén y el resto de las provincias

Las provincias de Río Negro y Neuquén comparten el mismo período de descanso y por ello ambas regresarán a clases pronto.

El norte de la Patagonia ya concluyó su temporada de receso invernal. Las vacaciones comenzaron el 13 de julio y finalizaron este viernes 24; por lo tanto, el próximo lunes 27 las escuelas reabrirán sus puertas para recibir a los estudiantes y dar inicio a la segunda etapa del ciclo lectivo 2026. Además de Neuquén y Río Negro, también retornarán a las aulas: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Por su parte, jurisdicciones como Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe retomaron la actividad esta semana, ya que su descanso de invierno se desarrolló del 6 al 17 de julio.

En tanto, los alumnos que continuarán de receso son los de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco y Santiago del Estero. Según el calendario oficial, su pausa escolar -que inició el 20 de julio- se mantendrá hasta el 31, con la vuelta a las aulas programada para el lunes 3 de agosto.

Fin del ciclo lectivo: el calendario escolar posterior al receso escolar

Además de fijar cuándo inician y terminan las vacaciones de invierno 2026, las autoridades educativas provinciales determinaron los plazos para la finalización del año escolar.