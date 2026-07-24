El riesgo país rebotó a 445 puntos por el frente externo: caen bonos y acciones este viernes 24

El mercado financiero opera este viernes 24 en terreno negativo condicionado por un nuevo deterioro del clima internacional. De acuerdo con las pantallas en tiempo real de Rava Bursátil, el riesgo país de la Argentina escaló hasta los 445 puntos básicos (+1,80%) pasado el mediodía, alcanzando su nivel más elevado desde el pasado 11 de junio.

El ajuste en el indicador elaborado por JP Morgan refleja la caída generalizada en los títulos públicos de deuda soberana —tanto Bonares como Globales—, que ceden un 0,3% en promedio. En la plaza local, el índice S&P Merval retrocede un 0,7% para ubicarse en la zona de los 3.300.000 puntos, mientras que en Wall Street las acciones argentinas registran bajas encabezadas por Satellogic (-6,3%), Banco Macro (-1,7%) y Loma Negra (-1,7%).

Tensión en el Mar Rojo, petróleo y el freno de las tasas en EE.UU.

El pesimismo en los mercados emergentes responde al recrudecimiento de la crisis geopolítica en Oriente Medio. Las recientes amenazas del presidente estadounidense Donald Trump sobre un «castigo militar de gran envergadura» a Irán y a las milicias hutíes tras los ataques a petroleros en el Mar Rojo mantienen en vilo el suministro energético global. El barril de petróleo Brent cotiza cerca de los US$ 96, tras haber perforado el techo de los US$ 100 en la jornada previa, acumulando una suba semanal superior al 9%.

A este escenario de conflicto en rutas clave como el Estrecho de Ormuz y el paso de Bab el-Mandeb se suma el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales. Al analizar la coyuntura en Río Negro Radio, el periodista especializado Pablo Wende advirtió sobre el impacto directo que genera el alza en el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que trepó hacia el 4,70%:

«La inflación en Estados Unidos empuja las tasas al alza y eso es una mala noticia para la Argentina, porque encarece y aleja la posibilidad de financiamiento. Si un inversor puede comprar un bono americano rindiendo casi 5%, cae el apetito por títulos emergentes», detalló Wende.

El analista añadió que esta presión sobre la deuda se da en paralelo a la renovación del esquema de aranceles comerciales dispuesto por Washington —con una tasa general del 12,5% y del 50% para el acero y aluminio—, un contexto donde la Argentina logró sostener un marco preferencial, pero que continúa sumando volatilidad al comercio exterior y al flujo de capitales globales.