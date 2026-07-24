Ataques a bases de EE. UU. en Irak y tensión en Ormuz: el petróleo Brent sigue volátil y bajó de los US$ 100

Humo negro se eleva tras las explosiones cerca de una base militar que alberga fuerzas estadounidenses en la ciudad de Erbil, al norte de Irak, el viernes 24 de julio de 2026. (Foto: gentileza AP)

La guerra entre Estados Unidos e Irán sigue con clima tenso tras completarse 13 noches consecutivas de bombardeos estadounidenses y una contraofensiva teledirigida sobre posiciones aliadas en todo Medio Oriente. En las últimas horas, una ola de drones con explosivos impactó en las inmediaciones de la ciudad de Irbil, en el norte de Irak, donde se encuentran apostadas tropas de Washington.

De acuerdo con reportes militares y de seguridad confirmados por la agencia Associated Press (AP), las defensas antiaéreas lograron derribar al menos cinco aeronaves no tripuladas en las cercanías del aeropuerto de Irbil, mientras se registraban explosiones cerca de la base norteamericana. En simultáneo, las alarmas sonaron en Bahréin y Kuwait, donde la Guardia Revolucionaria de Irán se adjudicó impactos contra posiciones de la Marina estadounidense.

La disputa clave entre ambas potencias se trasladó de lleno al plano económico con el bloqueo del Estrecho de Ormuz y el paso de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo, puntos geográficos por los que transita más del 20% del petróleo del planeta.

En rojo el territorio controlado por los rebeldes hutíes. (Gentileza AP)

El impacto en el precio del petróleo y las advertencias de Donald Trump

Luego de haber superado la barrera de los US$ 100 durante las jornadas previas, el precio internacional del barril de petróleo Brent registró un leve respiro al acomodarse en la zona de los US$ 96. A pesar de la ligera baja diaria, el mercado mantiene una alta volatilidad impulsada por los recientes ataques de las milicias hutíes contra dos petroleros de Arabia Saudita, maniobra destinada a cerrar las vías terrestres alternativas de exportación.

La crisis humanitaria y logística se profundiza a diario: el Ministerio de Salud iraní confirmó 3.434 muertos desde el inicio de las hostilidades a fines de febrero, mientras que la Organización Marítima Internacional (OMI) alertó que más de 6.000 marineros continúan varados en 400 embarcaciones comerciales atrapadas en la zona de conflicto.

Ante este panorama de parálisis comercial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con lanzar un «castigo militar de gran envergadura» contra los grupos rebeldes en Yemen y anticipó que prevé utilizar activos financieros iraníes congelados por sanciones para costear la reparación de los buques dañados en el Golfo Pérsico.