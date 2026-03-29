Jornada histórica por los soldados del litoral marítimo patagónico que lucharon por Malvinas

Son 44 años buscando que se les reconozcan las tareas que desarrollaron en el continente durante la guerra de Malvinas. (FOTO: Gentileza)

Hoy, el Congreso de la Nación tiene una gran oportunidad para saldar una deuda de 44 años con “todos” los combatientes en la guerra de Malvinas. Sobre todo para los que pelearon por la soberanía nacional en el continente.

En cercanías de conmemorarse el día del veterano y los caídos en la guerra del Atlántico Sur, a partir de las 12 se realizará en el auditorio del anexo de la Cámara de Diputados, la jornada Institucional “No todo pasó en Malvinas”, una iniciativa destinada a visibilizar el rol de los solados desplegados en el litoral marítimo patagónico, dentro Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), durante en e conflicto bélico de 1982.

“La jornada representa un paso fundamental hacia el reconocimiento legislativo de los soldados que desde el litoral marítimo patagónico garantizaron la operatividad y defensa de la soberanía nacional en el TOAS, y constituye además, un aporte a la reconstrucción de la verdad histórica, sustentada en documentación oficial que comienza a visibilizar en el ámbito del Congreso”, explicaron desde la Asociación Civil Veteranos de Guerra Combatientes TOAS 1982, organizadora del encuentro.

Su presidente, Alejo Martínez, comentó que esta “jornada histórica” busca poner en blanco sobre negro la totalidad de lo que fue el TOAS y todas las operaciones que allí sucedieron y no está en la historia oficial del conflicto. “Los veteranos de ese sector del teatro no están reconocidos o están reconocidos a medias. Se van a presentar pruebas contundentes”, agregó.

En la jornada se presentará documentación inédita, que incluyen órdenes de operaciones de las Fuerzas Armadas que respaldan las acciones de defensa en el litoral marítimo patagónico dentro del TOAS. Además, se realizará un análisis jurídico de la situación actual, a partir de fallos recientes favorables a veteranos del litoral marítimo patagónico, durante la guerra de Malvinas y se podrá escuchar el testimonio de un excombatiente británico y de veteranos del TOAS. La actividad se complementará con un abordaje desde la salud mental y el acompañamiento a familiares de caídos.

Es un tema de toda la sociedad argentina y tiene que estar reivindicada toda esa zona del teatro que esta oculta por la que se denomina la historia oficial». Alejo Martínez, presidente de la Asociación Civil Veteranos de Guerra Combatientes TOAS 1982.

“El objetivo es que se tome en cuenta toda la evidencia. Con esta nueva administración nacional, en esa idea que tiene de analizar todo y contar todas las historias de todos los temas, creo que en el tema Malvinas, está pendiente. Es un tema de toda la sociedad argentina y tiene que estar reivindicada toda esa zona del teatro que esta oculta por la que se denomina la historia oficial”, consideró Martínez.

En otras palabras lo que están persiguiendo desde hace años los veteranos del litoral marítimo patagónico es “ser veteranos de guerra plenos”. “La las Fuerzas Armadas a sus veteranos de ese sector los reconoce honoríficamente. También más de 400 de ese sector han ganado por vía judicial la veteranía de guerra. Pero no todos. Pedimos la veteranía de guerra plena”, explicó el presidente de la asociación organizadora.

Durante la Guerra de Malvinas, el litoral marítimo patagónico, tuvo un rol estratégico dentro del TOAS, aunque muchas de esas tareas no fueron de combate directo en las islas, sino de apoyo clave para sostener la guerra.

Los combatientes destinado a esa región, sobre todo en bases navales, aéreas y puntos de vigilancia costera, cumplieron tareas que permitieron sostener la operación militar en el Atlántico Sur, garantizar que aviones y recursos llegaran al frente y mantener protegido el territorio continental.

La ley 23.848 considera veteranos solo a quienes estuvieron en las islas o en el área de combate directo. Los del litoral marítimo patagónico quedaron afuera de ese reconocimiento.