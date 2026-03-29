Día del Veterano de Malvinas: la agenda completa de homenajes en Río Negro, ciudad por ciudad

A 44 años de la Guerra de las Malvinas, Río Negro volverá a desplegar una agenda amplia para conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, con vigilias, actos y actividades culturales en toda la provincia.

2 de abril: el cronograma en Viedma, Bariloche y la Costa

En Viedma, la conmemoración tendrá su vigilia el 1 de abril en El Cóndor, entre las 22 y las 24, en el Memorial Malvinas. El acto central será el 2 de abril a las 11 en la Plazoleta Islas Malvinas, ubicada en la intersección de las avenidas Perón y Caseros.

Por su parte, Bariloche iniciará las actividades desde temprano. El 1 de abril, la vigilia comenzará a las 17:30 con propuestas culturales, el encendido de la llama votiva y la ceremonia de medianoche. El acto central será el 2 de abril a las 12 en el Centro Cívico, con actividades desde las 8:30. La ciudad además tendrá una agenda extendida en los días posteriores, con propuestas culturales y deportivas vinculadas a la fecha.

En la costa atlántica, San Antonio Oeste y Las Grutas compartirán el acto central el 2 de abril a las 10 en el Monumento Provincial al Soldado, en la costanera.

2 de abril: el cronograma en Roca, Allen, Cipolletti, Regina, Catriel, Cinco Saltos y Jacobacci

En Roca, el homenaje tendrá dos momentos el 2 de abril: el acto principal será a las 10:30 en el Memorial Gesta de Malvinas, mientras que por la tarde, a las 15, se realizará otra ceremonia en la Plaza Héroes de Malvinas de Cervantes.

Además, la ciudad sumará actividades previas y posteriores: el 1 de abril habrá exposiciones sobre Malvinas y soberanía en el Museo Municipal Lorenzo Vintter y en la Casa de la Cultura de Cervantes, y el mismo 2 a las 20 se inaugurará la muestra fotográfica «Madres de Malvinas».

En Allen, la vigilia comenzará a las 21 del 1 de abril y culminará a la medianoche con la sirena de bomberos, mientras que el acto será a las 9:30 en la Plaza Héroes de Malvinas. En Catriel, la vigilia será desde las 20:30 en la plaza Islas Malvinas; al día siguiente habrá una ofrenda floral a las 10 en el cementerio y el acto principal a las 11.

En Cinco Saltos se realizarán actividades culturales el 1 de abril entre las 20 y las 24, con participación de la Banda del Ejército Argentino, y el acto central será el 2 a las 10 en la plaza municipal. A la misma hora habrá ceremonias en Cipolletti, Ingeniero Jacobacci y Villa Regina.