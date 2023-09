Joven de Neuquén asesinado en Bolivia: la investigación «comenzó tarde» y no hicieron identikit del sospechoso, dijo la madre

Matías Rosales, era un joven de Neuquén y fue apuñalado en Oruro, Bolivia por un hombre colombiano que escapó y se dio a la fuga. Su mamá, Carina Cheuquepan, estuvo en comunicación con RÍO NEGRO RADIO y contó las novedades de la investigación.

Carina comentó que el próximo lunes habrá conferencia de prensa en Leguizamón 960, Neuquén. «El lunes justamente voy a tener más datos de la abogada sobre la causa, hasta el momento no han dado con el paradero del colombiano, pero bueno, estamos, estamos a la espera de lo que diga la justicia», detalló.

En relación al viaje realizado por la familia el jueves pasado a Bolivia, con el objetivo de encontrarse con las autoridades del país en busca de respuestas, Carina explicó: «Nos reunimos con el sistema de Salud y el sistema de Justicia, quienes no pudieron dar muchos detalles de la investigación porque se comenzó tarde, se comenzó tarde, 2 días después».

Carina destacó que aún no realizaron ningún identikit de colombiano que asesinó a su hijo y presentó dudas en la búsqueda del mismo: «no tienen datos, no tienen características ni datos personales del colombiano que asesinó a Matías, entonces, dudo mucho que puedan encontrarlo, porque si bien en las aduanas de Brasil y Chile, están registrando a todos los colombianos que pasan, no tienen las características ni los datos personales de él».

Por su parte, la mujer denunció: «Florencia tenía muchas características del colombiano, las que no fueron tomadas en cuenta. Entonces, un identikit era muy importante para para poder visualizar las características del colombiano, la que no se realizó hasta la fecha».

En cuanto a las cámaras de seguridad del lugar donde ocurrió el asesinato de Matías en Bolivia, su madre relató que la única cámara que tenían disponible estaba en una plaza, pero, «no se pudo visualizar bien su cara» por ende, la información que le brindaron a las autoridades fue escasa.

Escuchá a Carina, madre del neuquino asesinado en Bolivia, en RÍO NEGRO RADIO:

