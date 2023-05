Kanpai, la banda que contagia con la cultura anime en Roca

En una tarde silenciosa de feriado en Roca, se empieza a escuchar un teclado y una guitarra eléctrica en la zona del Canal Grande. En una de esas casas sobre calle Belgrano ensaya un grupo pero no se trata de otra banda de rock, su estilo es completamente diferente y hasta cantan en japonés.

Ellos interpretan los temas de las exitosas series animes que cada vez suman más fanáticos. Desde el opening de Dragon Ball Z hasta Los Caballeros del Zodiaco y otras más recientes, componen el particular repertorio de Kanpai.

Pero además tienen temas propios tomando como referencia este estilo.

La cultura anime los une y cuando no tienen que cumplir con sus trabajos como un fin de semana o un feriado, se reúnen a ensayar. “Kanpai significa salud en japonés, a la hora de brindar se grita kanpai y se chocan los vasitos. Tiene que ver con la diversión, con la fiesta, con pasarla bien con amigos, nos une la música y el anime”, comentó emocionada Mika Arias que logró formar con sus amigos el grupo.

La joven estudió en el Instituto Universitario Patagónico de Artes, es actriz y compuso algunas canciones de la banda.

“Pensamos que estaría bueno sumar un plus teatral que tenga que ver con algún vestuario, algún juego”, señaló.

La cantante menconó que se conocen desde hace varios años y han integrado distintas bandas de anime.

Actualmente el grupo lo integran tres vocalistas, uno de los cuales toca el piano, un bajista, un guitarrista y un baterista.

Mika contó que hay un montón de estilos que se usan en los temas musicales de apertura y cierre de las series japonesas.

Aunque destacó que lo que más le gusta es el J-rock o rock de Japón.

“Muchas veces se hacen traducciones de los temas cuando llegan a Latinoamérica. Algunas canciones que interpretamos son en español latino, otras en japonés sino mezclamos”, señaló.

A ella le encanta mucho como suena el japonés, “es un poco complicado, hay que ver que estoy diciendo como cantante. Me gusta el sonido de las palabras, es muy particular”, sostuvo.

Señaló que el anime nació en Japón a partir del manga que “vendrían hacer los cómics, luego los empezaron a animar y con el tiempo fueron llegando a nuestros canales de televisión. Hay un nuevo boom con la masificación de internet, juguetes, remeras estampadas”, enumeró.

Además hay series más infantiles y otras para más grandes. La cantante contó que también se asocia la cultura del videojuego. “Dentro de esta comunidad no solo otaku se va metiendo lo gamer, yo lo llamo la comunidad friki para englobar esto que es un montón, que tiene que ver con juegos de rol con videojuego, con el doblaje también, la música anime y la comida, sobre todo comida”, expresó riendo.

Mika remarcó que todo esto viene de una cultura diferente como la japonesa, “hay mucha curiosidad de que se hace allá, como son los paisajes, cuales son sus maneras de concebir el mundo, romances, historias, como es tan amplio hay para todos los gustos”, dijo.

Además de interpretar temas de exitosas series asiáticas, también componen canciones propias que se adaptan siempre a este estilo.

A la cantante que es de Bariloche le gustaría poder compartir este arte en su ciudad y llegar a los eventos más importantes del país como la Mendotaku y la Comi Con.

La banda quiere llegar a los eventos anime más importantes del país. Foto Andrés Maripe

Identidad

“Cada uno tiene su gusto particular por la música, por las series animes, su propia idea de lo que le gustaría hacer musicalmente. Es un conjunto de ideas que termina convirtiéndose en esta banda”, contó entusiasmado Juan Manuel, el bajista del grupo.

El joven que es el novio de Mika contó que la cantante ya era la vocalista de otra banda del rubro que él también integraba.

Para el baterista que ingresó al grupo hace dos meses también es muy emocionante el estilo que los identifica. “Siempre quise tener una banda de anime y en Bariloche de donde soy nunca tuve la oportunidad. La energía que se vive cuando venimos a ensayar, sentarnos y hablar de animes que son cosas que uno no habla con compañeros de trabajo me genera una felicidad importante”, expresó Lucas Rodríguez, que además estudia batería y canto en el IUPA.

Facundo, el tecladista, señaló que ahora están muy enfocados en los temas propios y con muchas ganas de salir a los escenarios. “Es un ambiente en el cual me siento cómodo porque son gente amiga de muchos años. También compartimos esta afición que tiene esto de particular, en algún punto sentimos que no les gusta a muchos lo que nos gusta a nosotros”, expresó el música que también estudia en el IUPA.

Facundo trabajó durante muchos años en una administración pero lo dejó para volcarse de lleno a su costado artístico y a la formación académica.

El debut del grupo fue en un evento que se realizó en Cutral Co. “Fue la prueba de fuego que queríamos pasar y la pasamos súper bien”, contó.

Para Javier, guitarrista, este proyecto es más innovador que otros en los cuales participó. “Lo que no me gustaba de los grupos anteriores es que se tomaba el cover como algo inamovible. Ahora se propone mover las cosas y eso me llama la atención”, destacó.

El profesor de música señaló que ha tocado diferentes instrumentos como la flauta traversa, el saxofón, un poco el piano y también canta. “Algo importante que me da la banda es vincularme de nuevo con la guitarra después de tres años porque cuando me recibí la guarde y no la volví a tocar”, relató.

Kanpai significa salud en japonés. Foto Andrés Maripe

La maestra del anime

Mariana es la otra corista del grupo que también toma el papel de voz principal en varias de las canciones. Mon, como le dicen sus amigos, es profesora y da clases en una escuela primaria donde comparte con los chicos su pasión por el anime. “Cuando llevo algunos animes a la escuela donde hay varios chicos en la movida, a veces se sorprenden que la profe sepa estas cosas. Te muestran un pokémon y les digo el nombre. ´Yo miro desde antes que vos nacieras´ les digo siempre”, confesó sonriendo.

Mon comenzó a los 8 años a integrar coros y aprendió a tocar guitarra sola y piano en la Escuela de Música. “Siempre me gustó cantar en japonés. Canto en japonés desde los 16 y desde los 19 empecé a integrar bandas animes”, contó.

Cuando cantan con su compañera fusionan sus voces mientras bailan en este estilo tan particular que las apasiona. “La intención es que sea un proyecto a largo plazo, vamos metiéndole la energía”, sostuvo entusiasmada Mika.