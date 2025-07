Día del amigo: el valor de la amistad en tiempos de tecnología y redes sociales

Es innegable. Los vínculos humanos se vieron trastocados en el último tiempo ante el avance de la tecnología. La amistad no es ajena al actual contexto de saturación de mensajes telefónicos y “comunicaciones” a través de las redes sociales que hacen que los encuentros presenciales se reduzcan al mínimo. En este Día del Amigo, Clara Oyuela, escritora y psicóloga de San Martín de los Andes, aportó su visión sobre el tema.

Día del Amigo: «La relación presencial entre el ser humano es intransferible»

“Rescato una frase muy sencilla del Papa Francisco: ‘Que las redes sociales sirvan para encontrarnos’. Necesitamos profundizar el lazo humano donde haya un ida y vuelta real, con una mirada, un abrazo, el sostén humano que existe y necesitamos”, opinó Oyuela que, desde 2018, realiza experimentos de desconexión al celular durante cuatro días.

Consideró que “cuando un vínculo queda meramente en lo virtual y no trasciende esa virtualidad, empiezan a aparecer mayores índices de tristeza, ansiedad depresión». Planteó que «la relación presencial entre el ser humano es intransferible. Si las redes y la tecnología nos sirven como puente para encontrarnos es maravilloso. En este sentido, la tecnología puede ser revolucionaria. Si el lazo no trasciende lo virtual termina siendo deficitario y lo vemos en diferentes historias que van surgiendo».

Se refirió al caso de un niño que cayó en una fuerte depresión tras haber entablado «un lazo virtual de amistad con la inteligencia artificial». «Ese vínculo era falso. No podemos minimizar este tipo de situaciones porque hay muchos niños y adolescentes que navegan esa virtualidad muy solos y generan lazos para saciar esa necesidad«.

Oyuela insistió en la necesidad de fomentar el encuentro real con otros. «Solo desde ahí se puede construir una identidad humana auténtica. Que no esté tan sesgada ni sea tan dependiente de lo que generan las redes sociales. Si la red social nos domina, quedamos encerrados y eso potencia cuadros de aislamiento«, definió.

Alentó espacios grupales reales y más aún en este contexto actual del país: “No hay persona que no me diga que, en este momento de coyuntura y de tantos años de hiperconectividad, hay una necesidad más que nunca de encontrarse con otros”.