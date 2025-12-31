La atención del Correo Argentino en Roca y la región se vió afectada por una falla en el servicio de internet

La caída del servicio de internet interrumpió la normal atención en la sucursal del Correo Argentino de Roca y afectó también a otras dependencias de la zona, como la de Cervantes o Mainqué. Según indicaron desde el organismo, el inconveniente no estuvo vinculado al sistema propio sino a la pérdida de conectividad.

“En realidad lo que no había era internet, no sistema”, explicó un trabajador del Correo en diálogo con Diario RÍO NEGRO, quien señaló que la caída del servicio se registró desde el mediodía del martes. De acuerdo a lo informado, el problema impactó en varias sucursales de Roca a Regina, lo que impidió el normal funcionamiento administrativo.

Durante la tarde, la sede de Roca permaneció cerrada al público. Si bien se esperaba que el servicio se restableciera durante la mañana, eso no ocurrió. “Supuestamente lo iban a arreglar hoy para las 10 de la mañana y nada; después se hizo a las 2 de la tarde y nunca recuperamos la conectividad”, indicó.

Pese a la caída de internet, algunas tareas operativas pudieron sostenerse de manera parcial. El personal continuó con la entrega de paquetería que ya se encontraba cargada previamente en el sistema, utilizando procedimientos manuales. “Lo que ya estaba ingresado se fue entregando en búsqueda manual”, detalló, aunque aclaró que no fue posible cerrar digitalmente los registros de cada entrega.

La principal dificultad se concentra ahora en la carga de datos pendientes. Procesos como el escaneo de ingresos, pases a distribución o ventanilla y la carga final de información quedaron interrumpidos. “Todo eso está pendiente ahora”, explicó. Además, remarcó que avanzar sin sistema implica riesgos en el manejo de la información.

En ese sentido, señaló que no se realizaron nuevas devoluciones ni ingresos de paquetería, ya que “si no se ingresa al sistema es muy difícil después manejarlo” y existe el riesgo de pérdida de datos. Hasta tanto se restablezca la conectividad, el trabajo quedará limitado a completar la información atrasada y retomar progresivamente el circuito habitual.

Por el momento, no hay precisiones sobre cuándo se normalizará completamente el servicio, aunque fuentes cercanas al organismo indicaron que el inconveniente se encuentra en proceso de solución.