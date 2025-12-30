El único centro de diálisis de Valle Medio enfrenta escasez de profesionales y realiza derivaciones a Regina

El único centro de diálisis del Valle Medio aclaró que no existe intención de discontinuar la atención en Choele Choel, en un contexto marcado por derivaciones de pacientes a otras localidades. La institución privada aseguró que el servicio continúa funcionando y que los tratamientos «están garantizados».

Según pudo reconstruir Diario RÍO NEGRO a partir de una comunicación formal enviada por el propio centro de Choele Choel a las autoridades sanitarias, la situación responde a «dificultades para cubrir guardias médicas». En ese marco, se expone una merma en la disponibilidad de profesionales y la imposibilidad de incorporar nuevos especialistas en la ciudad.

Ante ese escenario, el establecimiento se vio obligado a derivar de manera transitoria a algunos pacientes al centro más cercano, ubicado en Villa Regina. Desde la institución señalaron que la medida fue excepcional y adoptada para asegurar la continuidad de las prestaciones.

En la misma comunicación, el centro remarcó que el equipo médico actual responde a la demanda habitual, aunque la falta de personal condiciona la cobertura plena. También se subrayó que la obligación primaria es garantizar que los tratamientos no se interrumpan.

Ante la escasez de profesionales en el Centro de Diálisis de Choele Choel, Salud ofreció ayudar a buscar soluciones

El Ministerio de Salud de Río Negro tomó intervención ante las dificultades para cubrir guardias médicas en el Centro de Diálisis de Choele Choel, una situación que derivó en la necesidad de reorganizar la atención de algunos pacientes del Valle Medio.

Según confirmaron fuentes oficiales a este medio, el tema se encuentra en seguimiento por parte de la cartera sanitaria. En ese marco, el ministro Demetrio Thalasselis mantuvo contacto directo con las autoridades del centro para interiorizarse sobre el escenario y evaluar alternativas.

Desde el Ministerio indicaron que el objetivo es acompañar al establecimiento en la búsqueda de soluciones que permitan fortalecer el plantel profesional y sostener la cobertura necesaria para el funcionamiento pleno del servicio.