La Biblioteca Sarmiento de Bariloche cumplió 98 años: «Un refugio para desconectarse el mundo exterior»

La Biblioteca Popular Sarmiento, ubicada en el corazón de Bariloche, cumplió 98 años este sábado y es una de las más antiguas de la región. Es incluso anterior a la construcción del Centro Cívico ya que comenzó a funcionar en la escuela primaria 16.

Una vez más, al igual que los últimos cuatro años, la celebración por el aniversario se llevó adelante con la Feria del Libro de Autores Barilochenses que reunió a 45 escritores.

“Es un encuentro de escritores de Bariloche que intercambian experiencias entre ellos y también con el público. Quienes tienen más experiencia en publicar aportan a los más nuevos. Hay mucha gente joven. Este año se ha renovado bastante quienes exponen”, explicó Alicia Capdevilla, secretaria de la comisión directiva de la Biblioteca Sarmiento al tiempo que aclaró que la institución tiene una base de datos de más de cien escritores barilochenses.

La Biblioteca Sarmiento forma parte del complejo edilicio del Centro Cívico. Foto: Alfredo Leiva

Durante la feria se arman mesas con diversos escritores que exhiben sus libros. Luego intercambian con el público o dedican sus producciones. “El objetivo principal no es la venta sino presentar a los escritores locales, generar la inquietud por la lectura y compartir con otros las producciones nuevas”, dijo Capdevilla.

Puso como ejemplo a dos escritores, Daniel García y Guillermo Virues, que ofrecieron una charla sobre “las particularidades de esta época para escribir y publicar”. “Estimularon a los escritores a animarse porque muchas veces, pasa que la gente escribe mucho, pero lo guarda pensando que no vale para publicarlo o que nadie lo va a leer”, comentó y agregó: “También se refirieron a los cambios en la literatura que ya no está tan cerrada en un género sino que se pueden combinar distintos géneros en una misma obra”.

La cuarta edición de la Feria de Escritores reunió a 45 autores de Bariloche. Foto: Alfredo Leiva

Otro tema que se abordó fue “la competencia” con internet y las nuevas plataformas. “No se puede negar que existe una nueva forma de difundir. No es que se reniegue de los libros digitales, pero se trata de sostener el placer de tener un libro en la mano, poder escribir y publicar”, resaltó.

En la feria participaron los integrantes de Letras Barilochenses, un colectivo activo de escritores de la ciudad que suele organizar tertulias, encuentros de poesía y cuentos en diversos espacios culturales de la ciudad, se sumaron los escritores de mayor trayectoria y quienes dan sus primeros pasos con publicaciones. “Hay mucha gente más grande que se anima a publicar después de todo un recorrido y chicos muy jóvenes que trajeron poesía en formatos más novedosos, en libros chicos con páginas plegadas”, describió.

La cuarta edición de la Feria de Escritores reunió a 45 autores de Bariloche. Foto: Alfredo Leiva

Los festejos por los 98 años de la Biblioteca Sarmiento cerrarán esta noche con un espectáculo del Grupo de Narradoras. La entrada es libre y gratuita aunque se sugiere a quienes estén interesados en participar que, a partir de las 20, retiren sus entradas ya que solo hay 120 butacas que se ocupan rápidamente.

Los desafíos de los tiempos actuales

“Los primeros libros de esta biblioteca se guardaban en un armario del pasillo de la escuela 16. Contaba con un terreno en la plaza donde fue construida la Catedral frente al lago Nahuel Huapi donde estaba previsto levantar el edificio. Pero finalmente, se cedieron esos terrenos a cambio de un lugar en el Centro Cívico”, recordó Capdevilla.

¿Cómo es el transcurrir de la Biblioteca Sarmiento en tiempos atravesados por las pantallas y el mundo virtual? Aseguró que “se mantiene vivo el amor por los libros físicos. La Biblioteca tiene un inventario de 49 mil libros. Es un montón considerando que Bariloche es una ciudad chica. Y el desafío está siempre en renovarse. Mucho lectores concurren a leer, o buscan libros para llevarse y también nos demandan novedades. Por eso, tratamos de estar siempre al día”, acotó. Por esta razón, suelen participar de la Feria del Libro en Buenos Aires ya que acceden a interesantes descuentos.

La cuarta edición de la Feria de Escritores reunió a 45 autores de Bariloche. Foto: Alfredo Leiva

Hoy la Biblioteca mantiene más de 2.500 socios y el desafío permanente es mantener viva la institución. En tiempos donde todo es más vertiginoso, se ofrecen alternativas atractivas y novedades. “La cuota no es alta -2500 pesos- aunque estamos viendo de poder ajustar un poco para sostener el espacio. Muchos encuentran acá un refugio, un lugar tranquilo donde además, pueden ver el lago a través de sus ventanales. Permite pasar un rato desconectado de lo que pasa en el exterior”, describió.

Mucha gente concurre a leer, otros a trabajar o estudiar con sus computadoras o simplemente a tomar notas, mientras la gata Alfonsina, conocida como “la guardiana de libros”, merodea entre ellos pasando entre las mesas o las sillas.