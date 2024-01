La boleta de CALF en Neuquén no tendrá con los cobros adicionales en febrero

La boleta recaudadora de CALF aún no saldrá a la calle y la próxima facturación solo tendrá los valores por la luz y los incrementos previstos por el consumo de los usuarios residenciales y comerciales. Así lo confirmaron miembros del Consejo de Administración de CALF, consultados sobre cuándo aplicarán los cambios en la facturación del 2024.



CALF está autorizada a incluir en la boleta de cada usuario, tres nuevos ítems que hasta diciembre nunca figuraron: la tasa por el traslado del Complejo Ambiental Neuquén (CAN), la cuota residencial, empresarial o de comercios por la deuda que CALF tiene con Cammesa y la facturación del EPAS por el consumo de agua.



De los tres ítems, el cobro del consumo de agua no regirá aún porque depende de un convenio que aun deben firmar entre CALF y el EPAS. Los otros dos ítems, suman unos 5.200 pesos en el caso de los residentes capitalinos que tienen pilar: 3.114 pesos por la “ecotasa” y 2.047 de la primer cuota ( valores para el consumo residencial) de la deuda de CALF con Cammesa. Por la deuda se cobrarán cuotas reajustables cada 6 meses, durante 8 años.



“La composición de la boleta es resorte del poder concedente, de la municipalidad, no hemos hablado de eso” se informó desde el Consejo de Administración.

La inclusión de la deuda en la boleta surgió en el Deliberante tras un convenio firmado en mayo entre CALF y el municipio.

Cuando se decidió que CALF podía ser agente de retención, se analizó percibir por la misma vía otras tasas: como la ecotasa y el importe por la boleta del agua, que no tiene buena cobranza a través del EPAS.

“Hubo algun intercambio de cómo se va a llevar adelante, pero no hay nada. Del agregado del EPAS y la ecotasa, no tenemos indicaciones, nos enteramos por los medios”, se indicó. De inmediato se aclaró que “es la municipalidad la que da la forma a la factura, que ítem lleva o no. Se hace lo que nos marca el poder concedente”, se indicó.



En diciembre hubo varios amparos que buscaron frenar la puesta en marcha de la boleta recaudadora de CALF. Los primeros dos no prosperaron y el tercer planteo, fue una acción legal contra CALF para que no agregue los ítems en la boleta, no contra la ordenanza. Ese recurso, que fue admitido, no tienen la modalidad de amparo y es posible que el expediente se active cuando finalice la feria judicial, en febrero.

Vísperas de elecciones cooperativas

La acción legal en contra de la inclusión de los ítems por 5.200 pesos (hasta ahora, sin los cargos del EPAS) fue impulsada por grupos de autoconvocados que son opositores a la actual conducción y que buscan, infructuosamente, participar de las elecciones.



El 21 de enero serán las elecciones de delegados (92 titulares y 92 suplentes), que a su vez, cuando se reúnen en asamblea, definen quiénes ocuparán los 4 cargos vencidos de los 12 consejeros y consejeras que conforman el Consejo de Administración.



En la elección de delegados del año pasado, la única lista opositora que presentó papeles quedó fuera de la elección porque le faltó la aceptación de dos cargos y quedó como lista incompleta. Para 2024, una de las listas que buscará ir contra la Celeste y Blanca (conducción) pidió aplazamiento de la convocatoria porque deben juntar más de 900 avales ante escribano, un requisito que si no se cumple, no podrán competir.



Hay otras dos listas, pero no habían retirado la documentación para presentar los avales y candidaturas hasta el viernes. El 10 vencerá el plazo para la entrega de la documentación ante el Consejo de Administración. Las listas deberán estar conformadas con 50% de cada género.