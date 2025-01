La búsqueda de Jésica, la niña arrastrada por el río Limay, se extiende: a dónde va el operativo

Continúa la búsqueda de Jésica, la niña de 9 años de Balsa las Perlas que fue arrastrada por el río Limay el pasado martes. Las autoridades de Río Negro y Neuquén retomaron las tareas este jueves a primera hora. Se rastreará río abajo en Cipolletti, Isla Jordán, Fernández Oro y otras localidades.

El comisario inspector de la Policía de Río Negro, José González, informó que los trabajos siguen «sin modificaciones». Explicó que durante la madrugada una guardia de prevención recorrió la zona y que, con la primera luz del día, se retomó el dispositivo, que comprende rastrillajes por agua y tierra.

Indicó que se repetirán los recorridos en la zona de Balsa Las Perlas, denominada «punto 0», donde ocurrió el accidente.

Pero también, comunicó que se recorrerán «otros sectores, e incluso, otras localidades donde el cauce del río continúe su curso como Cipolletti, Isla Jordán, Fernández Oro, etcétera». También se recorrerán las costas de dichos sectores.

Por parte de la Policía de Neuquén, el subcomisario Raúl Cabezas- de la Dirección de Bomberos- informó que personal de buzos realizará trabajos con «equipos de respiración autónoma». Mencionó que trabajarán «sobre la margen de mayor caudal», es decir, las zonas de mayor profundidad.

También, agregó que en estos casos se realiza una «inspección de superficie», en donde «se verifica los enganches» de las raíces en el agua.

En los recorridos por la costa neuquina, indicó que colaborarán con personal de la división montada y efectivos con bicicletas, motos y cuatriciclos.

Asimismo, comentó que- si la Policía de Río Negro lo requiere- Neuquén pueden extender la búsqueda más allá de su jurisdicción.

El duro relato de la madre de Jesica, la niña desaparecida en el río Limay: «Yo voy hermanito adonde vos vas»

La tragedia sucedió cuando Jésica se estaba bañando, cerca de las 19, junto a su hermano de 13 años cerca del puente de Balsa Las Perlas, frente al balneario de Valentina Sur, en una parte que no está habilitada.

Entre lágrimas, la madre de la joven relató a LU19 que el niño se estaba hundiendo cuando la niña intentó ayudarlo. «Yo voy hermanito adonde vos vas», le remarcó.

Se realizaron trabajos de buceo durante este miércoles. Foto: Florencia Salto.

«La ponía en su cuello, trató de sacarla y la corriente los llevó. De ahí no se supo más de mi niña», agregó la mujer que, conmocionada, recalcó que su hijo intentó sacarla del agua antes de que la lleve la corriente: «Mamita perdóneme, traté de salvarla y no pude«.

Su padre, Miguel, comentó que el pasado domingo estuvo en ese sector con sus hijos, pero que el martes ambos pidieron permiso y fueron solos a bañarse al río Limay y pasó «esta tragedia».

El padre explicó que elegían esa parte porque no es honda, ya que sus dos hijos no saben nadar. Cuando estaban en el agua, no tenían a ninguna persona alrededor. Sin embargo, al frente la playa se veía llena.

Sin rastros de Jésica: cómo es la dramática búsqueda en Río Negro y Neuquén

Por otro lado, el comisario inspector Guillermo Alfaro de la Policía de Neuquén indicó- este miércoles- que cabe la posibilidad de que la niña haya «salido del agua y esté extraviada«.

En tanto, desde el área de Protección Civil de Cipolletti informaron que los trabajos de este miércoles se concentraron aguas abajo donde la pequeña fue vista por última vez.

Los trabajos por agua se desplegaron hasta donde se dividen los brazos del río este miércoles.

Si bien se había informado que iban a participar buzos de Cinco Saltos, finalmente las tareas bajo el agua fueron realizadas por personal especializado de bomberos de la Policía de Neuquén.

En el operativo también participa Prefectura, quienes, según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, convocaron para este jueves a más buzos que estaban trabajando en Bariloche.

En la búsqueda también interviene Protección Civil de Cipolletti, cuya directora, Ayelén Quijada, detalló que en la búsqueda trabaja la división de canes, montada y efectivos en bicicletas y motos sobre la costa neuquina y rionegrina.