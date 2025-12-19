La calle Tucumán se vuelve peatonal en Roca: los detalles del gran Mercado Navideño este fin de semana

Este fin de semana la calle Tucumán de Roca se convertirá en un gran paseo peatonal con la consigna de las Fiestas de Fin de Año. La propuesta del Municipio de General Roca tiene como objetivo impulsar las ventas en esta época del año, donde más movimiento comercial se registra.

Comercios céntricos, artesanos y artistas locales, serán los protagonistas del Gran Mercado Navideño, que se realizará el sábado 20 y domingo 21 de diciembre en distintos puntos del centro de la ciudad.

Mercado Navideño en Roca: la calle Tucumán será peatonal este fin de semana

Con el objetivo de impulsar las ventas navideñas y promover el trabajo de emprendedores locales, la calle Tucumán, en el tramo comprendido entre Maipú y Chacabuco, se transformará en paseo peatonal el sábado de 17 a 21 horas. En paralelo, se desarrollará un paseo de artesanos en Plaza Belgrano, tanto el sábado como el domingo, de 17 a 23 horas.

La propuesta invita a los comerciantes a exhibir sus productos en las veredas de sus locales y contará con la participación de artistas. Entre ellos se destacan las parejas del Taller Municipal de Folclore “Amanecer Sureño”, dirigido por Mónica Díaz; el Taller Municipal de Percusión, a cargo de Pablo Limonao; y la Banda Callejera de Jazz “La Chirola”.

Corte total de tránsito en calle Tucumán

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte informaron que, para una mejor organización del evento y la realización de trabajos previos, se implementará un corte total del tránsito vehicular en calle Tucumán a partir de las 13 horas y hasta las 21 del sábado 20 de diciembre.

Durante ese período, el tramo entre Maipú y Chacabuco tendrá circulación exclusivamente peatonal, con el fin de garantizar la seguridad de peatones, expositores y asistentes.

Las autoridades solicitan a las y los conductores circular con precaución, respetar la señalización dispuesta y utilizar vías alternativas, agradeciendo la colaboración de la comunidad para el correcto desarrollo de esta actividad que busca fortalecer el comercio local y ofrecer un espacio de encuentro para las familias.