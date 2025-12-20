Mercado Navideño en Roca: este sábado la calle Tucumán se vuelve peatonal y habrá cortes de tránsito en estos horarios

Roca ya inició los preparativos para realizar el Gran Mercado Navideño, un evento único y pensado para que todos los vecinos puedan realizar las compras de Navidad aprovechando las ofertas de los comercios y emprendedores locales. Debido a esto, la calle Tucumán se transformará en peatonal por lo que habrá cortes de tránsito.

Desde la organización del Gran Mercado Navideño informaron la actividad se realizará durante dos días, este 20 de diciembre y el domingo 21 de diciembre, pero solo este sábado se realizará el paseo peatonal en pleno zona centro.

Roca corta el paso de una calle por el Gran Mercado Navideño: horarios a tener en cuenta

La Dirección de Tránsito y Transporte informó a la comunidad que, «con motivo de una mejor organización y trabajos previos necesarios para dicho Mercado Navideño», se realizará un corte total del tránsito vehicular en calle Tucumán.

La interrupción iniciará a las 13 y se extenderá hasta las 21. En tanto recordaron que el tramo afectado será el comprendido entre las calles Maipú y Chacabuco ya que «tendrá circulación exclusivamente peatonal durante el desarrollo del evento».

«La medida tiene como objetivo garantizar la seguridad de peatones, expositores y asistentes», resaltaron y solicitaron a las y los conductores, «circular con precaución, respetar la señalización dispuesta y utilizar vías alternativas».

Paseo peatonal, feria de artesanos y propuestas para toda la familia

El Gran Mercado Navideño incluirá en diferentes actividades:

El sábado 20, se realizará el paseo peatonal en plena zona centro sobre calle Tucumán, precisamente el tramo comprendido entre las calles Maipú y Chacabuco. Este funcionará desde las 17 hasta las 21. También habrá un paseo de artesanos en plaza Belgrano desde las 17 a las 23.

El municipio señaló la propuesta será acompañado de artistas que «proporcionarán un cálido ambiente navideño». En este sentido detalló que participarán: