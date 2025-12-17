ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Roca se transforma por el Gran Mercado Navideño: paseo peatonal, feria de artesanos y propuestas para toda la familia

El evento se realizará este fin de semana previo a Navidad. Será una oportunidad única para realizar las compras navideñas. Los detalles de los días y horarios a tener en cuenta.

Por Redacción

Roca convierte el centro en peatonal. Foto archivo

En Roca ya iniciaron los preparativos para realizar el Gran Mercado Navideño, un evento único y pensado para que todos los vecinos puedan realizar las compras de Navidad aprovechando las ofertas de los comercios y emprendedores locales. La iniciativa se realizará este fin de semana, por ello acá te contamos los días, horas y las actividades que tenes que tener en cuenta.

El Gran Mercado Navideño se realizará durante dos días, el sábado 20 de diciembre y el domingo 21 de diciembre. El municipio explicó que el objetivo es «promocionar las ventas navideñas de comercios y emprendedores locales».

Paseo peatonal, feria de artesanos y propuestas para toda la familia

El Gran Mercado Navideño incluirá en diferentes actividades:

  • El sábado 20, se realizará el paseo peatonal en plena zona centro sobre calle Tucumán, precisamente el tramo comprendido entre las calles Maipú y Chacabuco. Este funcionará desde las 17 hasta las 21. También habrá un paseo de artesanos en plaza Belgrano desde las 17 a las 23.
  • El domingo 21 se realizará solo el paseo de artesanos en plaza Belgrano desde las 17 a las 23.

El municipio señaló la propuesta será acompañado de artistas que «proporcionarán un cálido ambiente navideño». En este sentido detalló que participarán:

  • Parejas del Taller Municipal de Folclore Amanecer Sureño dirigido por Mónica Díaz
  • El Taller Municipal de Percusión a cargo de Pablo Limonao
  • La Banda Callejera de Jazz La Chirola.

Roca corta el paso de una calle por el Gran Mercado Navideño: día y horario

La Dirección de Tránsito y Transporte informó a la comunidad que, «con motivo de una mejor organización y trabajos previos necesarios para dicho Mercado Navideño», se realizará un corte total del tránsito vehicular en calle Tucumán.

La interrupción iniciará a las 13 y se extenderá hasta las 21 el sábado 20 de diciembre. En tanto recordaron que el tramo afectado será el comprendido entre las calles Maipú y Chacabuco ya que «tendrá circulación exclusivamente peatonal durante el desarrollo del evento».

«La medida tiene como objetivo garantizar la seguridad de peatones, expositores y asistentes», resaltaron y solicitaron a las y los conductores, «circular con precaución, respetar la señalización dispuesta y utilizar vías alternativas».


Temas

Fiestas de Fin de Año

Fin de año

Navidad

Río Negro

Roca

