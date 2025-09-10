Felicitas Pizarro muestra la cocina como puente de inclusión de personas con discapacidad

La cocina no es solo un espacio para preparar platos: también puede ser un puente de inclusión para personas con discapacidad. Así lo demuestra «Unidos por la cocina», un ciclo que tiene como protagonista a la chef y conductora Felicitas Pizarro y que ya estrenó su primera temporada. En diálogo con DIARIO RÍO NEGRO, contó los detalles de esta idea inspiradora.

Felicitas Pizarro y su experiencia personal: “Me abrió los ojos”

La propuesta, producida por elGourmet, recorre distintas organizaciones donde jóvenes y adultos con discapacidad trabajan en proyectos gastronómicos: desde panaderías y pastelerías hasta servicios de catering y cafés. La comida se convierte en una puerta a la autonomía, identidad y pertenencia.

Felicitas Pizarro es chef, sommelier y conductora de televisión. Su salto a la fama llegó en 2013, cuando ganó el concurso internacional de cocina organizado por Jamie Oliver en Londres y fue bautizada como su “cocinera favorita”.

Felicitas Pizarro: “Darles visibilidad es abrir la puerta a que más personas elijan sus productos y servicios.” Gentileza.

Desde entonces desarrolló una sólida carrera en televisión. En la señal elGourmet condujo programas como «Los favoritos de Felicitas» y «Fiesta fácil». También fue jurado en «El gran premio de la cocina» (ElTrece) y es una de las referencias jóvenes más reconocidas de la gastronomía argentina. Con su estilo fresco y didáctico, comparte recetas y tips en redes sociales, donde reúne una comunidad de seguidores muy activa.

Para Pizarro, esta experiencia fue especial y transformadora. “Me sorprendió su profesionalismo y lo rico que cocinan. Uno a veces llega con prejuicios: ¿cómo será la calidad? Y lo que encontré fue un trabajo impecable, con jóvenes que aman lo que hacen y que se sienten valiosos al formar parte de una comunidad”, relató.

Solo una de cada 10 personas con discapacidad accede a un empleo

El programa también refleja historias de vida que inspiran. Como la de Jorge, quien en un taller le dijo a su profesora: “Seño, yo no quiero jugar más a trabajar. Yo quiero trabajar de verdad”. Ese pedido fue el punto de partida para crear Peldaños, una organización que capacita a jóvenes adultos con discapacidad para que accedan al empleo con las mismas oportunidades que cualquier otra persona.

Los datos muestran la magnitud del desafío: según la Organización Internacional del Trabajo, en Argentina hay más de 5 millones de personas con discapacidad, pero solo una de cada diez en edad laboral accede a un empleo. En el caso de quienes poseen el Certificado Único de Discapacidad, apenas un 9% tiene un empleo registrado.

Según datos oficiales, en nuestro país hay más de 5 millones de personas con discapacidad. Gentileza

“Visibilizar estas experiencias abre los ojos: todos tenemos cerca alguien con discapacidad, pero muchas veces no conocemos estos espacios. Se trata de darles la oportunidad también a ellos”, subrayó la chef.

Para la producción del ciclo, el canal trabajó junto a una psicopedagoga, con el objetivo de garantizar un entorno respetuoso y cuidado durante las grabaciones. “La idea no es dar golpes bajos ni victimizar, sino mostrar la inclusión desde la alegría y el profesionalismo”, señaló Pizarro.

El título del programa sintetiza su espíritu: Unidos por la cocina. Porque más allá de cocinar, los participantes también atienden al público, toman pedidos y gestionan emprendimientos, como en cualquier restaurante.

«Soy fan de la Patagonia»: Felicitas Pizarro

La primera temporada se centra en instituciones de la provincia de Buenos Aires, aunque la idea es ampliar el recorrido. “Recibí mensajes de muchas provincias con proyectos maravillosos. Ojalá haya segunda temporada y podamos mostrar lo que pasa en el interior, incluso en la Patagonia”, adelantó.

Fan declarada de la región, Pizarro también opinó sobre la identidad culinaria patagónica. “Más allá del cordero, los frutos rojos y el chocolate, hay una variedad increíble. Siempre que fui comí muy bien. Los cocineros de la Patagonia han sabido capitalizar sus productos y ofrecer experiencias únicas”, dijo.

La conductora recordó además sus participaciones en Bariloche a la Carta (BALC) y sus visitas a la cordillera. “Soy fan de la Patagonia. Me gustaría volver pronto, quizá en verano con mis hijos, para disfrutar la montaña y los lagos con otra energía”, confió.

Dónde y cuándo ver el programa

Unidos por la cocina se emite por elGourmet, con nuevos episodios todos los martes del mes. También cuenta con repeticiones los sábados a las 16:00 (hora Argentina y Colombia) y a las 15:00 (hora México). En Argentina, el canal se puede ver en Cablevisión HD, DirecTV, DirecTV HD, Telecentro, Telecentro HD Claro TV y Supercanal.