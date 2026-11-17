Por María Beatriz De Raffaelli, arquitecta y presidenta del Colegio de Arquitectos de Río Negro.

Desde el Colegio de Arquitectos de Río Negro, institución que representa a los profesionales de la arquitectura a través de sus cuatro seccionales —Bariloche, General Roca, Cipolletti y Viedma—, observamos con preocupación la situación que atraviesa el sector de la construcción en la provincia. Si bien existen particularidades propias de cada localidad y región, hay una serie de problemáticas comunes que condicionan el desarrollo de la actividad y limitan las posibilidades de inversión.

El contexto económico nacional ha tenido un impacto directo sobre el sector. Los elevados costos de construcción, que continúan incrementándose incluso medidos en dólares, contrastan con valores de venta que permanecen prácticamente estancados desde hace más de un año. Esta brecha reduce los márgenes de rentabilidad y hace cada vez más difícil sostener nuevos desarrollos inmobiliarios, especialmente en mercados de menor escala, donde los valores de comercialización son más cautos y la capacidad de absorción de nuevas inversiones es limitada.

En este escenario, las expectativas generadas alrededor del crecimiento de Vaca Muerta y de su posible impacto económico en la región todavía no se han traducido en un movimiento sostenido de la actividad constructiva. Por el contrario, muchos proyectos se encuentran demorados o directamente postergados, ante la dificultad de encontrar una ecuación económica que justifique las inversiones.

Esta situación se hace particularmente evidente en ciudades como General Roca, donde el esperado impacto de Vaca Muerta sobre el mercado residencial y productivo continúa siendo más una expectativa que una realidad concreta. A la distancia respecto del epicentro de la actividad petrolera se suma la falta de infraestructura de conectividad, tanto vial como ferroviaria, que permita una integración más ágil con la dinámica económica de la región. Estas limitaciones reducen las posibilidades de radicación de servicios vinculados al sector energético y restringen la demanda habitacional asociada a esa actividad, en un mercado local que, además, presenta un poder adquisitivo acotado.

A esta situación se suman factores locales que profundizan la incertidumbre. En ciudades como Cipolletti, los cambios frecuentes en los códigos de planeamiento urbano generan dificultades para determinar con certeza las capacidades constructivas de los terrenos y evaluar la viabilidad de los proyectos. En Bariloche, por su parte, la falta de previsibilidad y los cuestionamientos vinculados a la transparencia de la gestión municipal constituyen otro condicionante importante al momento de tomar decisiones de inversión.

En General Roca, si bien existe una mayor estabilidad normativa en materia de indicadores urbanísticos, las dificultades se concentran principalmente en la imposibilidad de alcanzar una ecuación financiera viable y en los extensos tiempos administrativos. Esta última problemática se repite, con distintas particularidades, en los municipios de la provincia, donde las demoras en la tramitación, revisión y corrección de expedientes prolongan los plazos de aprobación de planos y postergan el inicio de las obras, generando mayores costos e incertidumbre para propietarios, profesionales e inversores.

También se observan comportamientos diferenciados según la escala y la tipología de los emprendimientos. En Bariloche, los créditos inmobiliarios han impulsado el mercado de viviendas pequeñas, de hasta 60 m², mientras que los desarrollos de vivienda colectiva en altura muestran un ritmo mucho más lento. Entre los factores que inciden se encuentran los costos de mano de obra, la presión de los costos sindicales, los valores de venta de unidades en pozo, que no logran acompañar los costos reales de construcción, y el elevado precio de los terrenos en relación con su potencial constructivo.

En Cipolletti, la actividad también tiende a concentrarse en emprendimientos de menor escala, como loteos, viviendas unifamiliares y dúplex, orientados principalmente a un segmento de clase media con capacidad de inversión y demanda de alquiler. Sin embargo, se trata de operaciones con márgenes de rentabilidad reducidos. A esto se suma la ausencia de líneas de crédito hipotecario accesibles para amplios sectores de la población asalariada, lo que limita las posibilidades de acceso a la vivienda y debilita la demanda.

Una tendencia similar se observa en General Roca, donde la falta de rentabilidad de los edificios en altura ha llevado al capital local a reorientarse hacia proyectos de menor escala. Obras pequeñas, locales comerciales de rápida ejecución, complejos de dúplex destinados a la renta profesional y pequeños loteos en zonas de expansión aparecen como alternativas frente a un mercado que no ofrece condiciones favorables para grandes desarrollos. En muchos casos, el objetivo del inversor ya no es obtener una rentabilidad elevada, sino preservar el valor de su capital en un contexto de incertidumbre.

Respecto de las expectativas, resulta difícil realizar proyecciones optimistas en las condiciones actuales. La actividad se encuentra muy quieta, las decisiones de inversión se postergan y no se advierten señales claras que permitan anticipar una reactivación sostenida. La incertidumbre económica, la falta de financiamiento, los costos crecientes, las dificultades de infraestructura y la ausencia de reglas estables conforman un escenario en el que resulta complejo planificar a mediano y largo plazo.

Desde el Colegio consideramos que la construcción necesita condiciones de mayor previsibilidad, políticas públicas sostenidas, estabilidad normativa y herramientas de financiamiento que permitan recuperar tanto la inversión como la capacidad de acceso a la vivienda. También resulta fundamental fortalecer la planificación urbana, mejorar la infraestructura de conectividad regional, agilizar los procesos administrativos y generar ámbitos de gestión transparentes, con reglas claras para todos los actores involucrados.

La construcción no es solamente una actividad económica: tiene un impacto directo en el empleo, en la generación de oportunidades, en el desarrollo de las ciudades y en la calidad de vida de la población. Por eso, la preocupación del sector trasciende la situación particular de los desarrolladores o de los profesionales y alcanza al conjunto de la sociedad.

Hoy, más que hablar de expectativas de crecimiento, creemos necesario señalar la urgencia de recuperar las condiciones que permitan volver a proyectar, invertir y construir en Río Negro.