La desgarradora despedida de la familia de Juan Molla Klein, el piloto que murió en el Aeroclub de Allen: «Estás en el cielo, donde pertenecés»

El lunes, la muerte de Juan Molla Klein paralizó la región. Un avión liviano, Cessna 182D Skyline, por motivos que se investigan lo embistió en el Aeroclub de Allen, lugar en el que trabajaba como piloto e instructor de vuelo. A dos días del hecho, su familia se despidió del joven con un desgarrador mensaje y agradeció el acompañamiento.

«No se como más gestionar el dolor de tu ausencia. No me lo creo. Para mi seguís en el Aeroclub haciendo de las tuyas. Estas en todos lados y no paro recordarte y reírme», dijo Candela Molla Klein, hermana de Juan, para despedir al joven piloto.

El desgarrador mensaje fue publicado tras conocerse la muerte de Juan. «Desde hoy a la mañana me siento desmembrada, ahuecada en algunas zonas de mi cuerpo, mi compañero de vida, mi hermanito. Estas en la música, estas en los ríos y lagos, estas en el cielo donde perteneces».

Además, agradeció a través de redes sociales el apoyo brindado por allegados, familia y amigos durante esté trágico suceso.

La despedida a Juan, el piloto que murió en Allen: «Volá alto, lo que más te gustaba hacer»

Juan Francisco era piloto de avión y, junto a su familia, eran parte del club de rugby Marabunta. La institución publicó un mensaje dándole el pésame a toda la familia: «sus padres Mileva y Juanjo, a sus hermanos Milko y Candela».

Desde la Fundación Acciones Cipoleñas también saludaron a su mamá y familia: «Nuestros corazones están con ustedes en este momento desafiante». En uno de los comentarios, una usuaria resaltó que Juan era un habitual donante voluntario de sangre.

También en las redes sociales, una de las allegadas del joven expresó: «Que Dios te reciba en sus brazos Mollita! Estamos todos tan triste por tu partida… Que injusta la vida a veces! Volá alto alto…. Lo que más te gustaba hacer. Gracias por tu amistad con mi Juanchussss».

La mayoría de las personas manifestaron su amor a Juan, cuánto lo extrañarían y le transmitían fuerza a la familia ante terrible tragedia.

Las últimas maniobras que realizó el piloto de la avioneta que mató a Juan Molla Klein en el Aeroclub de Allen

Según indicó Omar Martínez, el accidente «quizás haya sido por un exceso de confianza de haber estado filmando o sacando fotos en la pista, algo habitual para realizar la promoción del lugar».

Además, desmintió la falta de testigos: «había dos personas que ya fueron entrevistadas». Recordó que queda por analizar el celular de Juan, en busca de registros fílmicos.

Sobre las últimas maniobras de la avioneta y la teoría que se investiga, indicó que sería la rueda la que habría golpeado a Juan Molla Klein, lo que provocó la muerte del joven y generó que el avión liviano (que estaba despegando) perdiera el control.

El director de Defensa Civil, explicó a Radio 7 que la avioneta «cuando despega hace un toque en tierra, porque está la marca en la pista, y ahí se desprende (la rueda). La hélice quedó doblada, hizo el planeo, se dio vuelta y se ve que, aparentemente, quiso volver a la pista y perdió el control».