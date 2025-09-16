La escuela secundaria del paraje El Manso crece año tras año y no tiene edificio propio

Allá por 2021, en plena pandemia, el sueño de los pobladores de El Manso finalmente se concretó. El Centro de Educación Técnica 35, con orientación agropecuaria, abría sus puertas a fin de brindar una alternativa educativa a los chicos de los parajes El Foyel, Villegas y El Manso. El año próximo egresará la primera camada de estudiantes de sexto año.

Sin embargo, aún el CET 35 no tiene edificio propio y funciona en la escuela rionegrina 213, en un aula del CEM virtual y en un trailer -aula móvil-.

El deseo de un edificio propio para el colegio del paraje rural ubicado a 75 kilómetros de Bariloche se diluyó el año pasado, cuando el gobierno nacional detuvo la licitación para la construcción de la primera etapa. Los pobladores bajaron las expectativas, pero reclamaron la construcción de, al menos, dos nuevas aulas para esos estudiantes. Hasta ahora, no tienen respuestas.

Al momento de su creación, la escuela tenía 16 alumnos ingresantes, pero hoy son 64 y el año próximo serán muchos más ya que además de los nuevos ingresantes a primer año, se incorporará la sexta división.

“Hablamos de la única escuela presencial secundaria en El Manso. Un grupo está en un trailer, otros dos grupos están en una aula dividida por panel -que, en realidad no es un aula, sino un dormitorio de la escuela hogar- y hay otros dos grupos con aulas en la escuela virtual”, señaló Magdalena Bibiloni, madre de una alumna que hoy cursa cuarto año.

“Hoy -añadió- la escuela tiene hasta quinto año y está dividida en estos espacios. El año que viene entra sexto año y ya no tenemos lugar. No sabemos cómo inventarlo. No hay más trailers ni paneles”.

La mujer recordó que, desde 2021, reclaman la construcción de un edificio propio. “Cuando asumió Milei se cayó la licitación. Por eso, pedimos que, al menos, nos construyeron dos aulas para anexar. El año que viene los pibes que entren a primer año van a estar en carpas. Se estima que habrá 20 chicos más”, dijo.

La comuna de El Manso tiene 2.800 habitantes que incluye al paraje del mismo nombre, El Foyel y Villegas. La población fue aumentando en los últimos años a raíz del crecimiento turístico en la zona, en gran parte.

“Se necesitaba una escuela secundaria presencial no solo por el crecimiento demográfico sino por una necesidad académica. Era la única opción para los chicos de este sector que se veían obligados a irse a otras ciudades a estudiar o volcarse a la paupérrima educación virtual. Las escuelas virtuales fueron una solución burocrática no académica”, consideró Magdalena.

Además, insistió, el colegio está pensado en base a las necesidades de esa zona. “Fue un pedido de la comunidad para que la gente se pueda quedar en sus lugares pero, a la vez para tener una formación técnica académica de calidad. Con la escuela, los chicos aprenden todo lo que tiene que ver con el manejo de la zona, pero además está pensada desde la soberanía alimentaria”, subrayó.

Durante estos años, el CET 35 creció a partir de las instalaciones exteriores, con tres invernaderos, un sector de huerta, uno de forraje, conejos, gallinas y hasta producción de hongos. “Todo esto sigue agrandándose porque no necesitamos que el Estado ponga plata. Los chicos trabajan increíblemente y siguen haciendo crecer la infraestructura técnica. Pero necesitamos que los pibes tengan la infraestructura académica”, señaló.