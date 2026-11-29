Con las urnas abiertas en España este domingo, más de 38 millones de ciudadanos votan en unos comicios adelantados que enfrentan a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo por La Moncloa.

España ya vota en unas elecciones generales adelantadas que definirán si el presidente Pedro Sánchez (PSOE) retiene La Moncloa o si el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, logra el giro a la derecha tras ocho años. Con los colegios electorales abiertos desde las 9 hora local (5 de la Argentina), más de 38 millones de españoles están habilitados para sufragar en una jornada observada de cerca en Europa y en la Casa Rosada.

Sánchez fue el primer candidato en votar este domingo en Madrid, donde anticipó «una movilización histórica» y sostuvo que tiene «buenas sensaciones» tras una campaña intensa. Una hora después, Feijóo votó en el colegio Ramiro de Maeztu de la capital española y pidió a los ciudadanos que «no voten con miedo, que voten con memoria», al tiempo que aseguró confiar en «la limpieza del escrutinio».

Los sondeos difundidos el jueves pasado, y retomados por AP, marcaron un empate técnico entre el PSOE y el PP por el primer lugar, clave para mover primero en las negociaciones parlamentarias y alcanzar las 176 bancas de mayoría absoluta en el Congreso. La mayoría de las encuestas ubican a Feijóo con chances de llegar al gobierno tras su intento frustrado de 2023, aunque condicionado por una eventual coalición con Vox, liderado por Santiago Abascal.

La crisis de la vivienda y el adelanto electoral

Los comicios estaban previstos originalmente para el primer semestre de 2027, pero Sánchez los adelantó para este 29 de noviembre tras el rechazo parlamentario a dos decretos de emergencia inmobiliaria. La crisis tomó fuerza luego del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desalojada de su vivienda alquilada ante la presión de un fondo de inversión que buscaba duplicar el valor de la renta.

El episodio impulsó protestas en distintas ciudades y un acampe juvenil en la Puerta del Sol, frente a las oficinas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Acorralado por su debilidad parlamentaria y cuestionado por denuncias de corrupción en su entorno, el jefe de Gobierno apostó a movilizar al votante progresista, a las mujeres y a los jóvenes en un país donde el voto no es obligatorio.

A ese escenario se sumó el impacto del accidente ferroviario de Urda, un siniestro en la red de alta velocidad que dejó 69 muertos y cientos de heridos. El oficialismo no logró explicar cómo volvió a ocurrir una tragedia ferroviaria mortal en menos de un año, lo que enfrió el impulso que el PSOE buscaba capitalizar tras los resultados de Lula da Silva en Brasil y la derrota de Donald Trump en Estados Unidos.

El sistema provincial y el rol de Javier Milei

En España no hay elección presidencial directa, sino 52 elecciones legislativas provinciales que conforman el Congreso de los Diputados, encargado de investir al presidente del Gobierno. Para seguir en el poder, el PSOE necesita ser la fuerza más votada y ganar en distritos decisivos para sacar provecho del reparto de escaños del sistema electoral D’Hont, aunque nueve de cada diez pronósticos sitúan a Sánchez fuera de La Moncloa.

Las encuestas, difundidas por AP y CNN, colocan a Vox como la tercera fuerza nacional, con proyecciones de entre el 15% y el 20% de los votos. Ese peso parlamentario condicionará la estrategia de Feijóo y abre la posibilidad de que Santiago Abascal asuma la vicepresidencia en un eventual acuerdo de gobierno.

La campaña también tuvo como contrapunto al presidente argentino Javier Milei, quien viajó dos veces a España y quedó en el centro del discurso socialista, incluso con un cartel gigante en la sede del PSOE que decía: «Hola Milei. Los zurdos te dan la bienvenida a España».

Durante el debate del jueves, Sánchez advirtió que el país corre riesgo de «regresión» si gobiernan el PP y Vox, y acusó a la oposición de preparar «la motosierra» tras mencionar un recorte proyectado por el referente económico de la ultraderecha equivalente al 6,5% del PBI, mientras la Casa Rosada observa el resultado con la expectativa de recomponer el vínculo bilateral tras los cruces por Begoña Gómez.

Cierre de mesas y difusión de los datos oficiales

Las mesas electorales permanecerán abiertas hasta las 20 de España (16 de Argentina), con el cierre posterior en las Islas Canarias por el huso horario. Los primeros resultados oficiales se difundirán desde las 21 de España (17 de Argentina), mientras que fuentes citadas por la prensa local señalan que el escrutinio podría tener definiciones relevantes cerca de las 22.30 (18.30 de Argentina).