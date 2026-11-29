El cierre de noviembre llega marcado por la temporada de Sagitario y la influencia de la Luna en Leo, un escenario que impulsa conversaciones directas, encuentros sociales y definiciones clave para encarar diciembre con estabilidad. Según las predicciones de Mhoni Vidente difundidas para este domingo 29 de noviembre de 2026, la jornada combina oportunidades en el plano económico con la necesidad de ordenar vínculos afectivos y cerrar etapas pendientes.

A lo largo del día, las señales apuntan a resolver malentendidos en pareja, aprovechar reuniones familiares o sociales y revisar acuerdos o pendientes financieros antes del cambio de mes. Cada signo cuenta además con sus números de la suerte y sus colores recomendados para acompañar la jornada.

A continuación, el detalle signo por signo de las predicciones de Mhoni Vidente para este domingo 29 de noviembre.

Predicciones y números de la suerte de Aries a Géminis

Aries: Tu magnetismo personal potencia el romance y favorece las reuniones familiares. Una charla honesta ayudará a aclarar malentendidos en pareja; si estás soltero, un evento social puede acercarte a alguien compatible. Números de la suerte: 01, 23 y 49. Colores: dorado y plateado.

Tauro: un mensaje o una invitación inesperada reactivan la química en tu vida sentimental. También se proyectan sorpresas económicas y momentos propicios para fortalecer los lazos en casa. Números de la suerte: 05, 09 y 12. Color: rojo.

Géminis: se abren oportunidades para destrabar asuntos pendientes y recibir buenas noticias vinculadas al dinero. En el plano amoroso, una conversación espontánea devuelve la armonía a la relación. Números de la suerte: 00, 15 y 67. Color: verde.

Energía, trabajo y vínculos de Cáncer a Virgo

Cáncer: la carta de La Estrella aporta protección frente a envidias y energías negativas. Es un buen día para bajar el ritmo, descansar en familia y evitar que las inseguridades afecten tu relación. Números de la suerte: 03, 17 y 88. Colores: rojo y amarillo.

Leo: la energía de la Luna en Leo favorece la expresión de tus sentimientos y consolida tus vínculos afectivos. A la vez, se perfilan cambios positivos en el trabajo e ingresos que venían demorados. Números de la suerte: 06, 19 y 21. Colores: naranja y rojo.

Virgo: dejá atrás el exceso de análisis y apostá por una charla sincera que fortalezca la confianza en pareja. En lo profesional, pueden aparecer propuestas de contratación o nuevos negocios. Números de la suerte: 12, 20 y 48. Color: rojo.

Cierres de ciclo y definiciones de Libra a Piscis

Libra: los encuentros sociales y viajes familiares abren la puerta a conocer personas afines. Es momento de cerrar ciclos sentimentales del pasado y dar lugar a una nueva ilusión. Números de la suerte: 01, 28 y 77. Colores: verde y azul.

Escorpio: soltá cargas emocionales antiguas y evitá discusiones innecesarias en casa. Una decisión acertada sobre tus ahorros brinda estabilidad, mientras que en el amor sobresale la afinidad con signos de agua. Números de la suerte: 04, 16 y 22. Colores: rojo y verde.

Sagitario: en plena temporada de cumpleaños, tu espíritu libre atrae regalos, sorpresas románticas y avances laborales. Mantené una comunicación directa y sin rodeos para evitar malos entendidos. Números de la suerte: 24, 33 y 61. Color: rojo.

Capricornio: buscá un equilibrio entre tus responsabilidades y tu vida personal. Ordenar pendientes económicos y sostener una charla madura en pareja ayuda a consolidar la estabilidad. Números de la suerte: 11, 20 y 30. Colores: naranja y blanco.

Acuario: la energía impulsa acuerdos importantes en pareja a través de la empatía y la sinceridad. También podés recibir una sorpresa económica en medio de distintos compromisos sociales. Números de la suerte: 01, 17 y 88. Color: azul.