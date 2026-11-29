“Soy neurodivergente y esta es la herramienta que hubiera querido tener toda mi vida”. La barilochense Gabriela Alfaro ganó el primer premio del Instituto Argentino de Inteligencia Artificial con su plataforma Decodeme, vinculada a la inteligencia artificial comunicacional.

“Toda mi vida puse la enegía en decodificar lo que el otro dice o hace. Decodeme hubiera sido un sostén y una herramienta para desarrollar mejor mis habilidades”, sintetizó esta manager en Tecnología e Inteligencia Artificial que desembarcó en Bariloche, desde Buenos Aires, 9 años atrás y lleva dos décadas trabajando en ingeniería de softwareas.

Su vida laboral transcurrió en empresas como Microsoft y Toyota, compañías extranjeras, pero en el último tiempo, puso el foco en Bariloche. “Quise ver la manera de poder ayudar a la comunidad, conectando la tecnología y la innovación de la inteligencia artificial con un impacto humano”, planteó.

Gabriela Alfaro obtuvo el primer puesto con su plataforma Decodeme, en el Instituto Argentino de Inteligencia Artificial. Foto: Marcelo Martínez

De esta forma, creó Decodeme que estudia los patrones de comunicación para identificar señales tempranas de tensión. Con ese análisis, apunta a que las personas neurodivergentes tengan más lugar en los espacios laborales y a que el ambiente de trabajo sea más saludable para todos. “Viví con la neurodivergencia toda mi vida y tengo tres hijos con neurodivergencia. En esta era digital, hemos perdido el lenguaje no verbal, ver la cara de la otra persona cuando te habla y es un gran obstáculo interpretar cierta información”, resumió. Sin embargo, advirtió que esa situación atraviesa a todos por igual.

Sola, sin un equipo de trabajo, Gabriela desarrolló la plataforma un año y medio atrás. Consta de tres etapas diferentes: “antes, durante y después”. “Acompaña a las personas en el desarrollo de habilidades comunicativas para prevenir el deterioro cognitivo. Por otro lado, esta herramienta permite analizar, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp -o el historial completo-, un mail, un video o el audio de una reunión”, explicó. De esas fuentes de datos, extrae resultados con análisis de comunicación. “Detecta riesgos comunicacionales, la ironía, el sarcasmo, la deriva comunicacional, las señales de falta de compromiso, sobrecarga, estres e incluso, depresión”, detalló.

Con esa información, ¿qué se hace después? La plataforma, admitió su creadora, ofrece pautas para mejorar, mitigar los riesgos comunicacionales que se detectan y, además, monitorear en forma preventiva y detectar señales del deterioro cognitivo.

Gabriela Alfaro obtuvo el primer puesto con su plataforma Decodeme, en el Instituto Argentino de Inteligencia Artificial. Foto: Marcelo Martínez

Gabriela aclaró que la plataforma sirve no solo para la comunicación tecnológica y puso como ejemplo, una conversación con “un hijo adolescente”. “Podés escribir manualmente que te dijo y te devuelve una respuesta de qué quiso decir y qué debería hacer uno para clarificar esa información”, señaló.

Insistió en que a los profesionales “no se los reemplaza”, aunque “es como contar con un profesional de la linguística, un especialista en comunicación”. “Si me cuesta interpretar la ironía, el sacasmo, esto ayuda a desarrollar habilidades para poder entenderlo desde uno mismo, sin depender de un tercero. De repreguntar muchas veces. En el trabajo, por ejemplo, repreguntar se traduce en una pérdida de dinero para las empresas”, recalcó.

Puso como ejemplo, una respuesta que no se comprende: “El cerebro completa esa información con las propias experiencias y ahí están los riesgos comunicacionales”. “Uno -añadió- puede redactar un mail con las propias emociones, con una cierta intención, pero cuando otra persona lo lee, le pone sus sentimientos y emociones. Ahí se rompe la comunicación”.

Gabriela Alfaro obtuvo el primer puesto con su plataforma Decodeme, en el Instituto Argentino de Inteligencia Artificial. Foto: Marcelo Martínez

“Cuidar el brain capital” es el lema de Gabriela. El “capital cerebral” (brain capital) es un concepto económico y social que combina la salud cerebral y las habilidades cerebrales como un activo clave para la innovación, la productividad y la resiliencia en la llamada economía cerebral. Pero también se refiere al concepto de “Human First” (prioriza a las personas, su bienestar, ética y toma de decisiones por encima de la automatización, los procedimientos rígidos o la tecnología).

Hoy, Decodeme tiene más de 200 usuarios en todo el mundo y ahora, el próximo desafío es expandirlo al área corporativa. “Muchos países están aprobando leyes para proteger y mitigar y que las empresas se hagan cargo de la salud psicoemocional de sus empleados. En este mundo, todo es rápido, por mensaje o mail y se empiezan a registrar faltas por motivos de salud”, esbozó.

Aseguró que si bien hay plataformas similares a Decodeme, no hay otra igual. “Hay herramientas para analizar las emociones en las redes sociales, pero solo parcialmente”, dijo y resaltó que la plataforma barilochense añadió un “índice de reclarificación” para que “la empresa pueda medir cuánto dinero pierde en pos de la reclarificación de objetivos y de ideas”.

El ejemplo es claro: un jefe envía un mail con un pedido y el empleado responde pidiendo más detalles porque no entendió del todo. O quizás avanza en un sentido pero interpretó mal el pedido inicial. “Cuando esto se pondera con el monto económico por hora, se empieza a identificar el problema de la fuga del dinero”, subrayó.

Gabriela Alfaro obtuvo el primer puesto con su plataforma Decodeme, en el Instituto Argentino de Inteligencia Artificial. Foto: Marcelo Martínez

Dos premios por la plataforma

Decodeme obtuvo el primer lugar del concurso del Instituto Argentino de Inteligencia Artificial, en la categoría “impacto para las personas”, entre 200 proyectos vinculados con la salud, la educación y la inclusión.

“Es un reconocimiento al talento argentino. Cuando iniciás un proyecto, necesitás la validación externa para poder entrar al mundo empresarial. Por otro lado, fui finalista por segunda vez del Premio Sadoski que impulsa la Cámara Argentina de Software”, concluyó la fundadora de la plataforma.