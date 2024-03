La estremecedora carta que Julián escribe al Ipross para pedir su silla de ruedas a motor, en Roca

Julián ya no puede escribir en su computadora y tampoco comer. Sus movimientos de brazos son acotados, cuenta la familia. "Solo queremos mejorar su calidad de vida", contó su mamá. foto: gentileza.

«Oh, temida soledad no sé si lo recuerdes, no fue ayer y no será hoy el vislumbrar de una tarde brillante, en una plaza, en el asfalto o la vereda donde compartía con chicos de mi edad para sentirme uno más.

Temida soledad hoy recurro a ti como inspiración, no por gusto si no por obligación, porque en forma de reclamo este día alzo la voz. Temida soledad, mi peor enemigo, hace tiempo que no sabes de mi, terminé el secundario con un promedio brillante, hace casi dos años que tengo una pareja estable y mañana la universidad será como olvidarnos del antes.

Mis compañeros de secundario jamás me vieron entrar con una silla de ruedas, nunca he podido ir de la mano con mi novia al salir por razones obvias, voy a empezar una nueva etapa de mi vida en la misma silla destrozada que tengo desde los doce.

Debes de estar contenta, temida soledad, tienes un aliado que alimenta tu fuerza en mi cabeza, una oscura mano que destroza al igual que tú, sueños y esperanzas.

Voy a ser un adulto, temida soledad y aún te temo, obligado a estar encerrado entre cuatro paredes debido a la ausencia de libertad, de independencia, un gran ente, demente que carece de empatia ante aquellos que más lo necesitan.

Ipross, malvivientes y desagradecidos, ¿están satisfechos con todo el daño qué han causado? Me han asesinado, al igual que Nietzsche escribo sentado, postrado, en una postura tortuosa que hace daño. Me han quitado todo lo que me hacía humano, mis piernas, mis brazos, mi sonrisa.

Espero lo disfrutes, temida soledad, transito la última etapa de la adolescencia y gracias a esta horrorosa situación no he aprendido a vivir.

No te acostumbres, temida soledad, el tiempo hará justicia, y cuando obtenga mi vida de vuelta, aquella anhelada silla de ruedas, me temerás a mi.

– Julián Rocca Reyes

La lucha de Juli

Julián ya tiene 18 años y desde hace cuatro que su madre y su abuela, Ariadna Reyes y Silvina Pérez, vienen reclamando no sólo a la obra socia Ipross sino también a la empresa Inmed SRL que les entreguen una silla de ruedas a motor, y que por orden judicial ya deberían haber recibido hace años.

Afligidas con la situación, las dos mujeres estuvieron esta mañana en RÍO NEGRO RADIO y explicaron que los padecimientos de «Juli» ya no sólo tienen que ver con un problema de motricidad sino que en estos últimos meses cada vez está más solo y alejado de las cosas que suceden a su alrededor. «Hace unos días salimos en la silla que tiene ahora y se la salió una rueda y se cayó. Nosotros lo único que pedimos es que pueda mejorar su calidad de vida», dijo la mamá.

Su abuela también explicó que los primeros reclamos comenzaron hace cuatro años y después de no obtener respuestas certeras del Ipross, recurrieron a la Justicia. Así, una jueza de primera instancia ordenó reponer una silla nueva al joven aunque desde la obra social apelaron la sentencia.

Julián y su familia han batallado durante años para que el joven tenga una mejora calidad de vida. foto: gentileza.

«En el 2023 el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia y acá nos tienen, reclamando por la silla de Julián», contó la abuela quien aseguró que la firma tenía tiempo hasta el 29 de febrero para entregar el equipamiento pero otra vez volvieron a postergar el envío,

El joven, quien ahora pretende continuar sus estudios terciarios en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), padece de una atrofia muscula espinal, una enfermedad degenerativa que reduce al extremo sus posibilidades de movimiento.

«Ya no puede comer solo en su mesa adaptada y tampoco utilizar la computadora, ahora se comunica únicamente por su celular», se lamentó la mamá.

