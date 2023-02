La lucha de Julián: padece una enfermedad degenerativa y pide por una silla motor en Roca

«Yo necesito esa silla de ruedas, no es un capricho. Mi salud, tanto física como psicológica, y a su vez mi vida social se ha visto limitada. No puedo salir por el medio a caerme, por el miedo a no bancarme el viaje en una silla que no me deja mantener una postura correcta, no puedo comer solo, una tarea tan básica, lo perdí para siempre».

Julián, paciente y afiliado a Ipross.