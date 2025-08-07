La expedición del Conicet llega a Río Negro y Chubut: cuándo comienza la recorrida por los valles submarinos de Viedma

La transmisión que logró captar la atención del público llega a Río Negro y Chubut a partir de septiembre.

En pocos días el streaming del Conicet en el cañón submarino Mar del Plata terminará, pero esto no implica el fin de sus expediciones. La transmisión que logró captar la atención del público llega a Río Negro y Chubut a partir de septiembre. Te contamos qué investigarán, dónde y cuándo.

Desde la estrella de mar «culona» hasta el calamar rojo volador, y sin olvidar a la «batata», fueron algunos de las especies submarinas que se conocieron durante la expedición que realiza el Conicet junto a la fundación Schmidt Ocean Institute y que comparte en vivo todo lo que va pasando.

Si bien el streaming (y con la expedición en Mar del Plata) termina el 10 de agosto, el buque en el que se embarcaron decenas de científicos seguirá su camino para apostarse en dos sectores de Río Negro y Chubut.

La expedición del Conicet se adentra en los valles submarinos de Viedma: fechas y objetivos

Según contó la oceanógrafa Silvia Romero, del Servicio de Hidrografía Naval de la Argentina, contó que en las próximas semanas se hará la primera exploración en cañones específicos en aguas argentinas.

En diálogo con Infobae dijo que se estudiarán dos puntos:

Cañones Bahía Blanca, a 500 kilómetros a la altura de Viedma en Río Negro.

Cañones Almirante Brown, a 450 kilómetros de Rawson, en Chubut.

Esta expedición será del 30 de septiembre al 29 de octubre. «No nos enfocaremos en las comunidades del fondo marino sino en valles submarinos”, señaló. El objetivo es corroborar la presencia de estos valles y cómo modifican la dinámica de las corrientes y masas de agua, lo que fuerza el ingreso de aguas de la Corriente de las Malvinas.