La feria más grande de Neuquén sigue creciendo: 1000 emprendimientos, Confluencia de Sabores y miles de visitantes

Este fin de semana, el Jaime de Nevares será nuevamente el espacio de encuentro del evento favorito para amigos y familia. Llega una nueva edición de la feria más grande de Neuquén. La jefa de Gabinete de Neuquén, María Pasqualini, habló sobre el crecimiento que tuvo la feria que reúne a más de 100 emprendedores y miles de visitantes una vez por mes.

Escuchá a María Pasqualini, jefa de Gabinete de Neuquén, en RÍO NEGRO RADIO:

«Neuquén Emprende vuelve a los espacios de comercialización de agosto a abril. Recordemos que en los meses intermedios hay capacitaciones de insumos, capacitaciones, pacakaging. Es decir, que sean las pymes que Neuquén necesita», dijo Pasqualini.

En este sentido, explicó que para esta edición habrá 150 emprendedores que, junto a Confluencia de Sabores, se convertirán en un espacio de disfrute para grande pero sobre todo para los más chicos ya que este evento se realiza en el mes de las infancias.

«La iniciativa arrancó en pandemia como una alternativa económica. Empezaron 40 emprendedores y hoy son 1000, porque hay una acompañamiento de la municipalidad de Neuquén», explicó.

El parque Jaime de Nevares se prepara para la feria más grande de Neuquén: horarios y sorpresas para las familias

El sábado 9 y domingo 10 de agosto, el parque Jaime de Nevares se llenará de colores y alegría para la nueva edición de la feria más grande de Neuquén. Esta vez, será una celebración especial por el mes de las infancias, que contará también con la presencia de la gran Confluencia de Sabores.

Según indicaron desde el municipio el evento comenzará a las 13 y se extenderá hasta las 18. Durante los dos días habrá actividades para los más pequeños, shows en vivo, espectáculos, animaciones, actividades deportivas y mucho más.

Dónde será la feria más grande de Neuquén y cuáles son los colectivos que llegan hasta ahí

El evento se llevará a cabo en el parque Jaime de Nevares ubicado en las calles Villegas y Juan XXIII, lindante al sector extramuros de la exunidad penitenciaria U9.

Alrededor del predio hay siete paradas de colectivo. Estas son Las línea que te dejan en inmediaciones del parque:

Por calle Entre Ríos:

Línea 4 : conecta Villa Ceferino y Ciudad Deportiva.

: conecta Villa Ceferino y Ciudad Deportiva. Línea 7 : conecta Cuenca XV Sector 2 y 7 de Mayo y Area centro Sur.

: conecta Cuenca XV Sector 2 y 7 de Mayo y Area centro Sur. Línea 10 : conecta Hibepa y Area Centro Sur.

: conecta Hibepa y Area Centro Sur. Línea 11 : conecta Gran Neuquén y Area Centro Este

: conecta Gran Neuquén y Area Centro Este Línea 27 : conecta Gran Neuquen Norte y Área Centro Sur.

: conecta Gran Neuquen Norte y Área Centro Sur. Línea 28: conecta Sapere y Valentina Rorte Rural.

Por calle Alderete:

Línea 5 : conecta Hibepa y Confluencia Rural.

: conecta Hibepa y Confluencia Rural. Línea 12 : conecta Los Hornos y Mariano Moreno.

: conecta Los Hornos y Mariano Moreno. Línea 16 : conecta Cuenca XVI Sector 8 y Mariano More.

: conecta Cuenca XVI Sector 8 y Mariano More. Línea 25: conecta Cuenca XV y Confluencia Rural.

Por calle Arturo Illia: